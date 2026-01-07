Air Algérie étoffe son offre de vols Alger-Montréal pour l’été 2026, une aubaine pour les voyageurs

Air Algérie se prépare à renforcer son programme de vols entre l’Algérie et le Canada pour la saison estivale 2026.

Cette initiative, qui comprend une augmentation des fréquences sur la ligne Alger-Montréal, s’inscrit dans un contexte d’accroissement du trafic aérien durant l’été, période marquée par les déplacements familiaux, touristiques et professionnels.

Air Algérie renforce sa liaison Alger-Montréal pour l’été 2026

En prévision de la saison estivale 2026, Air Algérie a décidé d’intensifier son programme de vols entre l’Algérie et le Canada.

La compagnie nationale envisage une montée progressive des fréquences sur la ligne Alger-Montréal pour satisfaire la demande croissante durant cette période.

Dès le 29 mars 2026, quatre vols hebdomadaires seront proposés entre l’aéroport international Alger Houari Boumediene et l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Cette première phase marque le début du programme estival 2026 de la compagnie. Le nombre de vols atteindra jusqu’à 11 par semaine entre le 14 juin et le 12 septembre 2026, en réponse à l’augmentation du trafic aérien estival entre les deux pays.

Quels sont les détails de cette offre élargie ?

À partir du 29 mars 2026, Air Algérie mettra en place quatre vols hebdomadaires entre l’aéroport international Alger Houari Boumediene et l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Cette augmentation des fréquences marque le début du programme estival de la compagnie pour l’année 2026.

De plus, durant la haute saison estivale, soit du 14 juin au 12 septembre 2026, la compagnie aérienne prévoit d’assurer jusqu’à 11 vols par semaine sur cette ligne.

Ces vols seront effectués avec l’Airbus A330-900neo, un avion long-courrier récemment ajouté à la flotte d’Air Algérie.

Pourquoi cette ligne est-elle si importante pour Air Algérie ?

La ligne Alger-Montréal est cruciale pour Air Algérie, car elle relie directement l’Algérie au Canada, pays abritant une large communauté algérienne.

Cette liaison long-courrier est donc essentielle pour faciliter les déplacements de cette population, notamment durant la saison estivale.

Cette période est marquée par une hausse du trafic aérien, due aux voyages familiaux, touristiques et professionnels.

Le renforcement des vols sur cette ligne s’inscrit donc dans une stratégie d’adaptation à cette augmentation de la demande.