Air Algérie étoffe son offre estivale 2026 avec un vol supplémentaire Nice-Alger, une aubaine pour les voyageurs

Air Algérie renforce sa présence sur la Côte d’Azur pour l’été 2026. Selon le programme de l’aéroport de Nice, la compagnie aérienne prévoit d’augmenter ses rotations entre Alger et Nice, passant de cinq à six vols hebdomadaires, avec une interruption le mercredi.

Une option supplémentaire pour les voyageurs, sans modification pour la ligne vers Constantine.

Air Algérie renforce sa liaison Nice-Alger pour l’été 2026

La compagnie aérienne Air Algérie envisage d’accroître légèrement le nombre de ses vols entre Alger et Nice durant la saison estivale 2026.

Cette information, issue du programme de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, indique que cette augmentation ne concerne que la ligne Alger-Nice.

Aucune modification n’est prévue pour la ligne vers Constantine. Ce renforcement des rotations entre les deux villes illustre l’adaptation de la compagnie aux variations saisonnières, notamment pendant la période estivale qui voit une hausse significative du trafic voyageurs.

Plus de flexibilité pour les voyageurs

Avec l’ajout d’un vol supplémentaire, Air Algérie offre désormais jusqu’à six rotations hebdomadaires entre Alger et Nice.

Cette augmentation, bien que modeste, offre une plus grande flexibilité aux passagers planifiant leurs déplacements durant la saison estivale.

Cette modification ne bouleverse pas l’offre globale de la compagnie, mais elle s’inscrit dans sa volonté d’adapter son offre aux variations saisonnières, en particulier pendant l’été où le trafic voyageurs est plus important.

Comment se positionne Air Algérie face à la concurrence ?

Pour l’été 2026, Air Algérie demeure la seule compagnie à assurer les vols directs entre Nice et les villes algériennes.

La compagnie Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, n’est pas présente dans le programme des vols vers l’Algérie au départ de Nice. Elle avait d’ailleurs cessé sa liaison entre Nice et Alger dès janvier 2026.

En comparaison avec l’été 2025, les modifications sont minimes. La seule différence notable pour 2026 est l’ajout d’une rotation vers Alger. Ainsi, malgré une concurrence limitée, Air Algérie continue d’adapter son offre pour répondre aux besoins de ses passagers.