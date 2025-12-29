Air Algérie face à une vague de mécontentement pour ses délais de réclamation jugés trop longs

Face à des délais de traitement des réclamations jugés trop longs par l’APOCE, Air Algérie est pointée du doigt.

Malgré la mise en place d’une plateforme numérique censée améliorer le processus, les plaintes semblent stagner, soulevant des interrogations sur l’efficacité de ce système.

L’intervention du PDG est désormais sollicitée pour résoudre cette problématique qui pourrait nuire à la satisfaction client et à la réputation de la compagnie aérienne.

L’inquiétude de l’APOCE face à Air Algérie

Mustapha Zebdi, président de l’Association Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son Environnement (APOCE), a exprimé des préoccupations concernant les délais de traitement des réclamations par Air Algérie.

Il a souligné une plainte déposée par l’APOCE il y a plus de quatre mois qui n’a pas encore reçu de réponse adéquate. Ce retard met en évidence des failles dans le système de gestion des réclamations de la compagnie aérienne.



En mars 2023, Air Algérie a mis en place une plateforme numérique pour centraliser le traitement des réclamations.

Cependant, selon Zebdi, cette plateforme ne semble pas répondre aux attentes. Malgré une réclamation déposée en août 2025, aucune mesure concrète n’a été prise, soulevant des questions sur l’efficacité du système numérique.

La plateforme numérique d’Air Algérie : un outil inefficace ?

La plateforme numérique lancée par Air Algérie en mars 2023, censée centraliser le traitement des réclamations, semble ne pas être à la hauteur des attentes.

Zebdi rapporte qu’une plainte déposée en août 2025 est restée sans suite pendant plusieurs mois, malgré les promesses de modernisation et de simplification du processus.

De plus, la compagnie aérienne continue de demander des informations supplémentaires alors que toutes les données nécessaires ont déjà été fournies. Cette situation soulève des interrogations sur l’efficacité réelle de ce système numérique et remet en cause sa capacité à améliorer la relation client.

air algérie : vers une crise de confiance avec ses clients ?

La situation actuelle pourrait avoir des conséquences néfastes sur la satisfaction des clients et la réputation d’Air Algérie.

Mustapha Zebdi a appelé à une intervention directe du PDG de la compagnie pour résoudre ce problème. Il souligne que la numérisation du processus ne doit pas entraîner de lenteurs administratives ni de complications supplémentaires pour les consommateurs.

Les problèmes rencontrés suggèrent que la digitalisation n’a pas encore conduit à une amélioration concrète de la relation client. Si cette tendance se poursuit, Air Algérie pourrait faire face à une crise de confiance avec ses clients.