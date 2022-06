Air Algérie fait annonce l’acquisition de 15 nouveaux avions

L’Air Algérie annonce une ère nouvelle ! Selon le communiqué effectué par le Ministre des Transports, Air Algérie va prochainement acquérir 15 nouveaux avions pour renforcer le secteur aérien.

Il s’agit d’ailleurs de l’instruction relayé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d’un Conseil des ministres. Les détails sur cette nouvelle flotte dans cet article !

Feu vert pour le renforcement de la flotte algérienne

Le renforcement de la flotte aérienne Algérienne est en cours ! C’est ce qu’on pourrait dire de cette grande nouvelle annoncée par le ministre des Transports Abdallah Moundji lors de la cérémonie de l’installation de Yacine Benslimane en tant que nouveau PDG de l’Air Algérie.

En effet, le ministre des transports a souligné les modalités d’acquisition de 15 nouveaux avions avec Yacine Benslimane pour compléter la flotte algérienne.

Cette décision vient après les instructions du président de la république de moderniser Air Algérie. Outre les modalités d’acquisition, Abdallah Moundji a également demandé à Yacine Benslimane d’entamer immédiatement les procédures concernant cette instruction.

Et la modalité la plus importante de ces procédures, c’est le contact avec les avionneurs internationaux pour fluidifier les démarches d’acquisition.

L’autorisation est ainsi lancée pour compléter la flotte aérienne afin de s’ouvrir au niveau international en termes de compétitivité et d’ouvrir de nouvelles lignes vers les pays africains et les pays asiatiques.

🇩🇿| À la suite du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmajid #Tebboune, a autorisé la compagnie nationale Air #Algérie à acquérir 15 nouveaux avions. Le président a également ordonné un renforcement du programme de vols pour la saison estivale. pic.twitter.com/qJRb834W4G — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) May 9, 2022

Un enjeu majeur pour la modernisation d’Air Algérie

Le renouvellement de la flotte aérienne algérienne est une priorité absolue. Et l’acquisition de ces 15 nouveaux avions est une grande première pour Air Algérie. A noter toutefois que ce programme de renforcement a été suspendu en raison de la crise sanitaire en 2020.

Pour cette année, le feu vert est accordé. Ces avions permettront de compléter la flotte aérienne de l’Air Algérie qui compte actuellement 56 avions avec une moyenne d’âge de 11 ans.

Ces anciennes flottes s’agissent principalement des Boeing 737-800, des Boeing 737-600, des Boeing 737-700C, de 8 Airbus A330-200 et de 15 ATR 72. Toutefois, aucun détail n’a été lancé concernant les typés de ces nouveaux avions qui composeront la flotte d’Air Algérie.

Mais il semble logique qu’ils remplaceront les monocouloirs les plus anciens, autrement dit ceux introduits entre 2000 et 2005. Cette flotte, fraîchement restructurée, permettra d’ouvrir de nouvelles lignes aériennes notamment la ligne à destination du continent Africain et Asiatique.