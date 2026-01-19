Air Algérie fait chuter les tarifs de ses vols Alger-Montréal pour le mois sacré du Ramadan

Préparez-vous à voyager entre Alger et Montréal lors du Ramadan 2026 avec Air Algérie ! La compagnie aérienne lance une offre spéciale, proposant des tarifs réduits pour cette période.

565 $ Tarif aller simple Ce prix correspond au tarif de départ proposé par Air Algérie pour les vols Alger–Montréal pendant la période du Ramadan 2026, sous réserve de disponibilité.

Avec des billets à partir de 565 dollars, une franchise de bagages généreuse et des options de modification flexibles, c’est une opportunité à ne pas manquer. Réservez avant le 31 janvier 2026 pour en profiter.

Air Algérie : offre spéciale Ramadan 2026 pour les vols Alger-Montréal

En prévision du Ramadan 2026, Air Algérie dévoile une offre spéciale pour les voyageurs entre Alger et Montréal.

Cette promotion exceptionnelle propose des tarifs réduits pour des départs programmés entre février et mars 2026. Les billets sont disponibles à partir de 565 dollars pour un aller simple.

Cette offre limitée est une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent voyager pendant le mois sacré du Ramadan.

Il est recommandé de réserver rapidement pour bénéficier de ces tarifs avantageux. Ne manquez pas cette occasion unique offerte par Air Algérie pour découvrir ou redécouvrir Montréal à moindre coût.

Un bagage généreux et des options de modification flexibles

Air Algérie se distingue par sa franchise de bagages généreuse incluse dans cette offre. Les voyageurs ont la possibilité d’emporter un bagage à main de 10 kg et deux bagages en soute de 23 kg chacun.

Cette capacité de transport accrue est particulièrement avantageuse pour ceux qui envisagent un séjour prolongé, comme durant le Ramadan.

L’offre spéciale Ramadan comprend également deux types de billets : le « Tarif Ramadan » et le « Tarif Ramadan Plus ».

Ces deux options offrent une certaine flexibilité en matière de modifications, permettant aux passagers de choisir celle qui correspond le mieux à leurs besoins.

Comment profiter de ces tarifs avantageux ? Réservez avant le 31 janvier 2026 !

Pour bénéficier de cette offre alléchante, il est impératif de réserver vos billets avant le 31 janvier 2026.

Cette promotion couvre la période de voyage du 18 février au 22 mars 2026, idéale pour ceux qui souhaitent voyager pendant le Ramadan.

Il est à noter que l’offre est valable pour un nombre limité de sièges et les tarifs peuvent fluctuer en fonction de la date de départ.

Alors n’hésitez pas, réservez dès maintenant pour garantir votre place à bord et profiter de ces tarifs exceptionnels.