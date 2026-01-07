Air Algérie fait chuter les tarifs de ses vols internationaux, une aubaine pour les voyageurs en 2026

Préparez-vous à voyager avec Air Algérie en 2026 ! La compagnie aérienne propose des offres exceptionnelles sur ses vols internationaux, notamment vers la France et le Canada.

Des billets à prix réduits, des franchises de bagages généreuses et des promotions spéciales pour le Ramadan sont au rendez-vous. Réservez avant fin janvier pour profiter de ces tarifs alléchants.

Des offres exceptionnelles pour commencer 2026 en beauté !

Air Algérie démarre l’année 2026 avec des promotions incroyables sur ses vols internationaux. Des billets à tarifs réduits sont disponibles pour de nombreuses destinations, y compris la France et le Canada.

Par exemple, des allers-retours entre l’Algérie et la France débutent à seulement 128 €. Ces offres s’appliquent aux billets sans bagages en soute, mais autorisent un bagage en cabine de 10 kg.

Ces tarifs attractifs sont accessibles pour les réservations effectuées avant le 31 janvier 2026, pour des voyages prévus jusqu’au 31 mai 2026. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager à moindre coût avec Air Algérie.

Quels sont les tarifs alléchants pour un aller-retour entre l’Algérie et la France ?

Les billets aller-retour entre l’Algérie et la France sont proposés à des prix très compétitifs, à partir de 128 €.

En plus de ces offres, Air Algérie propose également des tarifs réduits vers plusieurs destinations en Europe. Les voyageurs bénéficient d’une franchise de bagage en soute de 23 kg. Profitez de ces offres exceptionnelles pour découvrir l’Europe à moindre coût.

Canada et Ramadan 2026 : des promotions à ne pas manquer !

Pour le Canada, Air Algérie propose des offres alléchantes avec une franchise de deux bagages en soute de 23 kg chacun. Les vols vers cette destination sont disponibles à des tarifs réduits, rendant le voyage plus accessible.

De plus, pour le Ramadan 2026, la compagnie offre des réductions pouvant atteindre 50% sur certaines destinations.

Les billets réservés durant cette période promotionnelle sont valables du 18 février au 22 mars 2026. Bien que non remboursables, une modification de la réservation est possible moyennant des frais supplémentaires.