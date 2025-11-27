Air Algérie fait grincer des dents : les détenteurs de cartes de fidélité perdent un privilège apprécié

Air Algérie a récemment revu les conditions d’accès aux avantages bagages pour ses clients fidèles, impactant particulièrement les détenteurs des cartes de fidélité Tahat et Chelia.

Désormais, ces derniers ne peuvent plus bénéficier d’un bagage supplémentaire lorsqu’ils optent pour un billet au tarif Light « sans bagages ». Cette modification concerne toutes les destinations desservies par la compagnie aérienne.

Changement de cap pour Air Algérie : les cartes de fidélité perdent un avantage

Je prenais souvent le tarif Light pour mes déplacements professionnels et j’aimais pouvoir ajouter un bagage sans frais. Maintenant, je dois recalculer mon budget à chaque voyage. Léa, 34 ans, consultante en marketing

Les voyageurs fidèles ayant souscrit à ces cartes de fidélité se voient donc privés de cet avantage précédemment toléré. Le tarif Light, excluant tout bagage enregistré, ne permet désormais plus l’envoi d’une pièce supplémentaire de bagages, même pour les titulaires de ces cartes.

Quels impacts pour les voyageurs fréquents ?

Cette suppression d’avantage impacte principalement les détenteurs des cartes Tahat et Chelia qui optent pour un billet au tarif Light, sous la classe M.

Ces voyageurs, souvent des professionnels en déplacement, utilisaient fréquemment cet avantage pour transporter un bagage supplémentaire sans frais.

Cette modification m’oblige à choisir entre payer plus ou réduire mes bagages. C’est un vrai changement dans ma façon de voyager. Mounir, 42 ans, commercial

Désormais, ils devront s’acquitter des frais de bagages supplémentaires ou se conformer à la limite de bagages imposée par le tarif Light. Cette mesure pourrait donc engendrer des coûts additionnels pour ces voyageurs fréquents.

Air Algérie adapte ses offres : quels avantages restent pour les détenteurs de cartes de fidélité ?

Malgré la suppression du bagage supplémentaire pour les billets Light, les détenteurs des cartes Chelia et Tahat conservent certains privilèges.

Ils bénéficient toujours d’un bonus de miles supplémentaires à chaque vol, respectivement de 25% et 50%.

50 000 Miles transférables Les détenteurs de la carte Tahat peuvent transférer jusqu’à 50 000 miles par an, un avantage toujours maintenu malgré la suppression du bagage supplémentaire.

De plus, ils ont la possibilité de transférer jusqu’à 30 000 miles par an pour la carte Chelia et jusqu’à 50 000 miles pour la carte Tahat. L’avantage du bagage supplémentaire est maintenu pour les billets avec une franchise bagage.

Cette révision des avantages témoigne de la volonté d’Air Algérie d’adapter ses offres aux besoins réels des clients, tout en rationalisant ses services et en maintenant un haut niveau de satisfaction pour ses voyageurs fréquents.