Air Algérie fait revivre une ancienne liaison intérieure, un nouveau souffle pour les voyageurs après des années d’attente

Après plusieurs années d’interruption, Air Algérie a relancé ses vols entre Alger et El Menia. Le premier vol, assuré par un Boeing 733, a atterri le 3 avril 2026, marquant une amélioration notable des conditions de transport.

Cette reprise, coordonnée avec les autorités locales, s’inscrit dans une réorganisation plus large du réseau de la compagnie, qui prévoit l’élargissement de ses opérations.

Un retour attendu : la reprise des vols Alger-El Menia par Air Algérie

Après une longue interruption, Air Algérie a rétabli sa liaison entre Alger et El Menia. Le vendredi 3 avril 2026, un Boeing 733 d’une capacité de 148 passagers a marqué le renouveau de cette connexion directe en atterrissant à l’aéroport d’El Menia.

Cette reprise est une véritable aubaine pour les habitants, facilitant leur mobilité et dynamisant les déplacements régionaux.

Les passagers ont exprimé leur satisfaction face à ce retour tant attendu, soulignant l’amélioration des conditions de transport et du confort à bord.

Quelle organisation pour assurer la régularité et la sécurité des vols ?

La coordination entre les autorités locales, le ministère et Air Algérie a été essentielle pour garantir la régularité et la sécurité des vols.

Un rythme de deux vols hebdomadaires a été établi sur la ligne Alger-El Menia, opérés par des Boeing 733 de 148 places.



L’aéroport d’El Menia, doté d’infrastructures adéquates, est en mesure d’accueillir ces avions et de gérer efficacement les opérations au sol. Cette organisation rigoureuse assure une expérience de voyage optimale aux passagers.

Air Algérie : une expansion en vue ?

En pleine réorganisation de son réseau, Air Algérie reprend progressivement plusieurs lignes nationales et internationales. Cette stratégie d’expansion vise à renforcer sa présence sur le marché du transport aérien.

La compagnie prévoit l’arrivée de nouveaux avions pour étoffer sa flotte. En parallèle, la coordination avec les aéroports locaux assure une desserte stable et conforme aux normes du transport aérien commercial, promettant un futur prometteur pour Air Algérie.