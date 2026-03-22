Air Algérie fait revivre une liaison estivale depuis Marseille, un vent de nostalgie souffle sur les voyageurs

Air Algérie enrichit son offre estivale 2026 avec une nouvelle liaison saisonnière entre Marseille et Sétif, ville algérienne réputée pour son patrimoine archéologique.

Deux vols directs par semaine seront proposés du 1er juillet au 4 septembre, renforçant ainsi les liaisons entre la France et l’Algérie depuis l’aéroport Marseille Provence.

Air Algérie renforce ses liaisons estivales entre Marseille et Sétif

La compagnie aérienne Air Algérie vient d’annoncer l’introduction d’une nouvelle liaison saisonnière dans son programme estival 2026.

Cette route, qui sera en service du 1er juillet au 4 septembre 2026, connectera les villes de Marseille et Sétif.

Avec un temps de vol estimé à seulement 1 heure 30, cette nouvelle desserte promet d’être aussi efficace que rapide pour les voyageurs.

De plus, la compagnie offrira deux vols par semaine sur cette liaison tout au long de l’été, offrant ainsi une flexibilité accrue aux passagers.

Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement des liens entre la France et l’Algérie.

Sétif, une destination chargée d’histoire à découvrir cet été ?

Perchée sur les hauts plateaux algériens à 1100 mètres d’altitude, Sétif est une ville qui séduit par son riche patrimoine archéologique.

Cette cité historique offre aux visiteurs un voyage dans le temps, avec ses nombreux vestiges témoignant de son passé millénaire.

De plus, sa proximité avec le site antique de Djemila, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, fait de Sétif une destination incontournable pour les amateurs d’histoire et de culture. Cet été, laissez-vous tenter par une escapade à Sétif, une ville où l’histoire se vit au quotidien.

Marseille, un hub stratégique pour les liaisons France-Algérie !

L’aéroport de Marseille Provence se positionne comme un point de départ clé pour les liaisons entre la France et l’Algérie.

En plus de Sétif, Air Algérie assure des vols réguliers vers Alger, Annaba, Batna, Béjaïa, Chlef, Constantine, Oran et Tlemcen. Cette offre dense confirme l’importance de cette plateforme pour la diaspora algérienne établie dans le sud de la France.

Le programme estival 2026 ne se limite pas à Air Algérie. Transavia et Volotea complètent l’offre de vols entre Marseille et l’Algérie, offrant ainsi aux voyageurs un choix élargi d’horaires et de tarifs pour rejoindre le pays.