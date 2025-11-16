Air Algérie fait sensation avec la présentation de son Airbus A330neo flambant neuf !

Air Algérie poursuit la modernisation de sa flotte avec une nouvelle étape majeure qui promet de transformer l’expérience de voyage sur ses liaisons long-courriers.

La compagnie nationale vient d’accueillir un appareil de dernière génération, destiné à renforcer l’une de ses routes internationales les plus stratégiques.

Un Airbus A330-900neo pour renforcer les liaisons long-courriers d’Air Algérie

Air Algérie a récemment dévoilé son nouvel Airbus A330-900neo, marquant une avancée significative dans le développement de ses liaisons long-courriers.

L’appareil, qui vient s’ajouter à la flotte de la compagnie nationale, effectuera son premier vol sur l’axe transatlantique majeur Alger-Montréal.

Cette ligne est l’une des plus fréquentées du réseau nord-américain de la compagnie.

Le premier vol commercial de cet Airbus est prévu pour le 15 novembre 2025, remplaçant progressivement les modèles plus anciens sur cette route.

Air Algérie a annoncé cette nouvelle aux passagers de la ligne Alger-Montréal, promettant une expérience de voyage exceptionnelle avec plus de confort et des services améliorés.



Je voyage régulièrement entre Alger et Montréal, et l’arrivée d’un avion plus moderne est une excellente nouvelle. Les longs vols seront beaucoup plus supportables avec plus de confort et une meilleure connectivité.

Yasmine, 42 ans, consultante en mobilité internationale

Cet appareil moderne remplacera progressivement les avions plus anciens sur cette route très fréquentée, offrant aux passagers une expérience de voyage améliorée.

Cérémonie de livraison supervisée par le PDG d’Air Algérie

La cérémonie de livraison de l’appareil a eu lieu le 13 novembre 2025, sous la supervision du PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda.

Cette acquisition marque une étape importante dans le renouvellement de la flotte de la compagnie nationale algérienne.

Un investissement de 150 millions de dollars pour un Airbus A330-900neo

L’Airbus A330-900neo, acquis par Air Algérie, représente un investissement majeur de 150 millions de dollars.

150 M$ Montant de l’investissement Un engagement financier majeur d’Air Algérie pour moderniser ses appareils long-courriers.

Doté de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, il offre une réduction de consommation de carburant de 25%.

Sa configuration intérieure comprend 308 sièges répartis en trois classes, un système de divertissement à la demande, le Wi-Fi, un éclairage LED adaptatif et une nouvelle isolation acoustique.

Une commande globale pour renforcer la flotte d’Air Algérie

Cet A330-900neo fait partie d’une commande globale de huit appareils du même type, représentant un investissement total de 1,2 milliard de dollars.

Les livraisons sont prévues jusqu’en 2026. Par ailleurs, Air Algérie envisage d’autres acquisitions pour renforcer sa flotte, notamment des ATR 72-600 et des Boeing 737-9 MAX.