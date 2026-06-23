Air Algérie inaugure une nouvelle liaison vers l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs

Air Algérie s’apprête à renforcer son réseau international avec une nouvelle liaison entre Deauville, en Normandie, et l’Algérie.

Prévue pour 2027, cette initiative vise à répondre à la forte demande de la diaspora algérienne, facilitant ainsi les déplacements sans correspondances via d’autres aéroports français.

Une nouvelle liaison aérienne entre Deauville et l’Algérie

Air Algérie prévoit d’ouvrir une nouvelle ligne aérienne reliant Deauville, en Normandie, à l’Algérie, dans le cadre de l’expansion de son réseau international.

Cette initiative a été rendue possible grâce à un accord de principe obtenu après des discussions avec divers acteurs institutionnels.

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L’Union franco-algérienne de Normandie (UFAN) a joué un rôle clé en validant préliminairement ce projet, après plusieurs mois de démarches.

Bien que cet accord ne soit pas encore définitif, il marque une étape importante vers la réalisation de cette liaison. Le projet doit encore franchir plusieurs étapes administratives et réglementaires avant sa mise en service.

Une liaison prévue entre Deauville et l’Algérie à partir de 2027

La nouvelle ligne aérienne entre Deauville et l’Algérie est envisagée pour 2027. Elle pourrait relier l’aéroport de Deauville-Normandie à une destination algérienne, potentiellement Alger.

Ce projet répond à une forte demande de la diaspora algérienne en France, qui représente une part significative du trafic aérien entre les deux pays.

L’Union franco-algérienne de Normandie a été un acteur clé dans l’annonce de cette initiative. L’association a mené des échanges avec Air Algérie pour soutenir la création de cette liaison, qui pourrait réduire les correspondances via d’autres aéroports français.

Une opportunité pour la diaspora algérienne

La mise en place d’une liaison directe entre Deauville et l’Algérie représente une avancée significative pour la diaspora algérienne en Normandie.

Actuellement, les voyageurs doivent souvent passer par d’autres aéroports français, ce qui allonge considérablement leur trajet. L’Union franco-algérienne de Normandie (UFAN) a activement soutenu ce projet pour simplifier les déplacements.

Les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie figurent parmi les plus fréquentées du réseau d’Air Algérie, soulignant l’importance de cette nouvelle ligne.

Cependant, Air Algérie n’a pas encore communiqué les détails opérationnels concernant les fréquences et modalités de cette future liaison.