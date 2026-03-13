Air Algérie intensifie son activité : plus de vols prévus depuis un aéroport français bien connu

Face à des travaux programmés à l’EuroAirport de Mulhouse, Air Algérie renforce ses liaisons entre Strasbourg et Constantine.

À partir d’avril 2026, la compagnie proposera deux vols hebdomadaires, assurant ainsi une continuité de service pour les voyageurs, notamment la communauté algérienne en Alsace et les voyageurs d’affaires.

Air Algérie augmente la fréquence de ses vols Strasbourg-Constantine : impact pour les voyageurs

Face à une demande croissante, Air Algérie a décidé d’augmenter la fréquence de ses vols entre Strasbourg et Constantine.



Du 16 avril au 16 mai 2026, deux vols hebdomadaires seront opérés chaque jeudi et samedi. Cette décision intervient en réponse à la fermeture temporaire de la piste principale de l’EuroAirport de Mulhouse-Bâle-Fribourg pour travaux.

Cette adaptation du programme permettra de maintenir la continuité des liaisons entre l’Alsace et l’est de l’Algérie. Les horaires précis des vols ainsi que le type d’appareil utilisé seront communiqués ultérieurement par la compagnie.

Travaux à l’EuroAirport de Mulhouse : comment Air Algérie s’adapte-t-elle ?

En raison des travaux prévus sur la piste principale de l’EuroAirport de Mulhouse, Air Algérie a décidé d’augmenter les fréquences de vols entre Strasbourg et Constantine. Le dernier vol entre ces deux villes via Mulhouse est programmé pour le 14 avril 2026.

L’adaptation du programme de la compagnie entre Mulhouse et Constantine avait été annoncée en février 2026.

Cette stratégie permettra de garantir la continuité des liaisons entre l’Alsace et l’est de l’Algérie pendant la période des travaux.

Strasbourg, un hub stratégique pour desservir l’est de l’Algérie

Les vols opérés depuis Strasbourg permettront de répondre à la demande des voyageurs souhaitant se rendre dans l’est de l’Algérie.

Cette offre s’adresse notamment à la communauté algérienne établie en Alsace et aux voyageurs d’affaires.

Plusieurs compagnies, dont Air Algérie, adaptent leurs programmes pour maintenir et renforcer les liaisons au départ de Strasbourg durant la période des travaux à l’EuroAirport. Ces adaptations garantissent une continuité du service pour les usagers.