Air Algérie lance des offres irrésistibles vers Lyon et Montréal jusqu’en 2026, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez les offres promotionnelles d’Air Algérie pour des voyages inoubliables jusqu’en octobre 2026.

Profitez de tarifs attractifs vers des destinations européennes et nord-américaines, avec des options de bagages adaptées à vos besoins.

Réservez dès maintenant pour bénéficier de ces opportunités exceptionnelles et explorez le monde à des prix compétitifs.

Des offres exceptionnelles jusqu’en 2026 : ne manquez pas l’occasion !

Air Algérie lance une série d’offres promotionnelles pour des voyages vers plusieurs destinations, avec des réservations ouvertes jusqu’au 30 juillet 2026.

Ces offres permettent aux voyageurs de planifier leurs séjours à des tarifs avantageux, tout en bénéficiant d’une flexibilité de voyage jusqu’au 24 octobre 2026.

Ces dates sont cruciales pour ceux qui souhaitent profiter de ces tarifs réduits. En réservant avant la date limite, les voyageurs peuvent s’assurer des places à des prix compétitifs, tout en ayant la possibilité de voyager à leur convenance jusqu’à l’automne 2026.

Des tarifs attractifs pour l’Europe et l’Amérique du Nord

Air Algérie propose des tarifs compétitifs pour cinq villes européennes : Lyon, Toulouse, Rome, Lisbonne et Francfort.

Les prix débutent à 25.692 dinars algériens pour un aller-retour Oran – Toulouse, et vont jusqu’à 32.628 dinars algériens pour Alger – Francfort. Ces offres incluent une franchise de 10 kg en cabine.

Pour l’Amérique du Nord, la compagnie propose un tarif promotionnel vers Montréal à partir de 118.991 dinars algériens.

Ce billet inclut deux bagages de 23 kg en soute et un de 10 kg en cabine, offrant ainsi une option avantageuse pour les voyageurs.

Conditions des billets et flexibilité

Les billets promotionnels d’Air Algérie sont exclusivement disponibles en classe économique. Bien qu’ils ne soient pas remboursables, ils offrent une certaine flexibilité, car ils peuvent être modifiés moyennant des frais supplémentaires.

Cette option permet aux voyageurs d’ajuster leurs plans si nécessaire, tout en profitant de tarifs avantageux.

La période de réservation pour ces offres se termine le 30 juillet 2026, avec des voyages possibles jusqu’au 24 octobre 2026.

Ces conditions s’appliquent à toutes les destinations couvertes par les promotions, garantissant ainsi une planification sereine pour les voyageurs.