Air Algérie lance une liaison inédite entre Alger et Guangzhou, un pas de géant pour le tourisme en 2025

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, fait un pas audacieux dans le développement du tourisme en 2025. Elle vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Alger et Guangzhou, une première dans l’histoire de l’aviation.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les liens entre l’Algérie et la Chine, tout en offrant aux voyageurs de nouvelles opportunités de découverte.

Découvrez dans cet article comment cette nouvelle liaison pourrait transformer le paysage touristique algérien et chinois.

Air Algérie inaugure une nouvelle liaison aérienne Alger-Guangzhou

La compagnie nationale Air Algérie étoffe son offre de vols internationaux en lançant une nouvelle ligne directe vers Guangzhou, en Chine. Cette expansion du réseau aérien algérien est prévue pour la saison hiver 2025/2026 avec des vols réguliers reliant la capitale algérienne à l’aéroport de Canton Baiyun, situé dans cette métropole portuaire chinoise.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour ces vols qui seront programmés trois fois par semaine.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer sa présence sur le marché asiatique et à offrir plus d’options de voyage à ses clients.

Horaires et tarifs des vols Alger-Guangzhou

Les vols entre Alger et Guangzhou seront opérationnels à partir du 29 octobre, avec une fréquence de trois vols hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis. Le vol AH3180 quittera Alger à 9h15, tandis que le vol retour AH3181 décollera de Guangzhou à 6h25. La durée estimée du trajet direct est de 12 heures et 40 minutes.

Pour la période du 29 octobre au 29 novembre, le billet aller-retour est proposé à 95.959 dinars algériens en tarif Economic Promo. Ce tarif comprend un bagage en cabine de 10 kg et deux bagages en soute de 23 kg chacun, offrant ainsi aux voyageurs une option économique pour découvrir cette destination asiatique.

Renforcement de la flotte et augmentation des vols vers Pékin

Le premier Airbus A330-900neo de la nouvelle flotte d’Air Algérie sera déployé pour ces vols, avec une livraison prévue en septembre. Cet appareil moderne et performant promet un voyage confortable et sûr aux passagers.

Par ailleurs, Air Algérie envisage également d’intensifier ses liaisons vers Pékin durant la même saison.

En effet, la fréquence des vols augmentera, passant de deux à trois rotations hebdomadaires. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la compagnie aérienne visant à renforcer sa présence sur le marché chinois et à répondre à la demande croissante de ses clients pour des destinations asiatiques.