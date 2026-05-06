Air Algérie lance une plateforme inédite pour transformer l’expérience client

Air Algérie innove en 2025 avec un partenariat stratégique visant à optimiser la gestion des réclamations clients.

Grâce à la plateforme « Achki », les voyageurs bénéficient désormais d’un suivi simplifié et centralisé de leurs demandes, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité des services de la compagnie aérienne nationale.

Un partenariat stratégique pour une meilleure gestion des réclamations

Air Algérie et l’Organisation algérienne de protection du consommateur ont signé un accord visant à améliorer la gestion des réclamations des clients.



Cet accord a conduit à la création d’un espace dédié sur la plateforme « Achki », permettant de centraliser et de faciliter le suivi des réclamations liées aux services de transport aérien.

Grâce à une coopération technique entre les deux parties, cet espace fonctionne de manière fluide au quotidien.

Les clients peuvent désormais soumettre leurs réclamations de manière directe et suivre leur traitement, réduisant ainsi les démarches répétées et améliorant l’efficacité du service client.

Une interface directe et traçable pour les clients

La plateforme « Achki » simplifie le processus de réclamation en offrant un point d’entrée unique, éliminant ainsi la nécessité de passer par plusieurs intermédiaires.

Les clients peuvent déposer leurs plaintes directement et suivre leur progression sur la même interface, garantissant une traçabilité claire des échanges.

En structurant les demandes sur un seul support, « Achki » évite les démarches dispersées et améliore la clarté du suivi.

L’Organisation algérienne de protection du consommateur propose d’améliorer les délais de traitement et la lisibilité des informations, renforçant ainsi l’efficacité du service client.

Une avancée numérique pour des services optimisés

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large de numérisation des services chez Air Algérie, notamment pour la gestion des réclamations.

En centralisant les demandes sur une plateforme unique, les clients bénéficient d’un accès direct à leur dossier, réduisant ainsi les démarches répétées. Cette approche numérique permet une gestion plus efficace et transparente des réclamations.

Lors d’une réunion de travail, les représentants d’Air Algérie et de l’Organisation algérienne de protection du consommateur ont discuté des situations concrètes rencontrées par les voyageurs, telles que les retards et les difficultés de contact, afin d’apporter des solutions adaptées.