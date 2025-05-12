Air Algérie : l’arrivée imminente des nouveaux avions en 2025, un renouveau attendu

L’année 2025 marque un tournant décisif pour Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne. En effet, l’arrivée imminente de nouveaux avions promet un renouveau tant attendu. Cette modernisation du parc aéronautique est une étape cruciale dans le développement et la compétitivité de la compagnie sur la scène internationale. Quels sont les enjeux de cette transformation ? Quel impact aura-t-elle sur les voyageurs et le secteur aérien algérien ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette évolution majeure d’Air Algérie.

Air Algérie renforce sa flotte avec 16 nouveaux avions Airbus et Boeing

La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, s’apprête à accueillir le premier des 16 avions nouvellement acquis auprès des constructeurs Airbus et Boeing. Selon les déclarations du ministre des Transports, Saïd Sayoud, devant le Parlement le 8 mai dernier, le premier appareil à être livré sera un Airbus A330-900, dont la réception est prévue entre août et septembre 2025.

La commande totale comprend également 8 Boeing 737-9 Max. Cette acquisition vise à renforcer et à moderniser la flotte de la compagnie, dans le cadre d’un programme de développement qui s’étend jusqu’en 2030.

Calendrier de livraison des avions et expansion des services d’Air Algérie

Le premier Airbus A330-900 commandé par Air Algérie est attendu pour la fin de l’été 2025, suivi de deux autres appareils avant la fin de l’année. Le reste de la commande, qui comprend également des Boeing 737-9 Max, sera livré en 2026. Parallèlement à cette expansion de sa flotte, Air Algérie envisage de créer une compagnie dédiée aux vols domestiques pour augmenter la fréquence des liaisons entre les villes algériennes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan de renforcement et de renouvellement de la flotte prévu jusqu’en 2030, visant à répondre à toutes les demandes.

Lancement d’une nouvelle ligne aérienne Alger-Masquât renforçant les liens avec le Sultanat d’Oman

En plus de l’expansion de sa flotte, Air Algérie prévoit également d’ouvrir une nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Masquât, via Doha au Qatar. Bien que la date de lancement n’ait pas été précisée, cette initiative s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman.

Cette annonce fait suite à la visite d’État du sultan d’Oman, Haitham bin Tariq, en Algérie, où plusieurs accords de coopération ont été signés, soulignant ainsi l’engagement mutuel à approfondir les liens bilatéraux.