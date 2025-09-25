Air Algérie : le guide ultime pour obtenir votre carte d’embarquement en ligne sans tracas

Voyager avec Air Algérie n’a jamais été aussi simple. Grâce à l’option d’enregistrement en ligne, vous pouvez désormais obtenir votre carte d’embarquement sans avoir à faire la queue au comptoir de la compagnie aérienne.

Cependant, le processus peut sembler un peu déroutant si vous ne l’avez jamais fait auparavant. Pas de panique ! Ce guide ultime est là pour vous aider à naviguer sans tracas dans le processus d’obtention de votre carte d’embarquement en ligne avec Air Algérie. Préparez-vous à découvrir comment rendre votre expérience de voyage plus fluide et plus agréable.

Enregistrement en ligne d’Air Algérie : un gain de temps pour les voyageurs

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, offre à ses clients un service d’enregistrement en ligne visant à optimiser leur temps lors des déplacements. Ce dispositif permet aux voyageurs de réaliser une partie des formalités administratives à distance, facilitant ainsi l’obtention de leur carte d’embarquement dès leur arrivée au terminal.

Selon une annonce faite par Air Algérie le 22 septembre 2025, ce service est disponible entre 24 heures et 3 heures avant l’heure prévue du départ du vol. Il nécessite que le passager fournisse son nom de famille et son numéro de référence de réservation, guidé ensuite à travers les différentes étapes du processus.

Comment fonctionne l’enregistrement en ligne d’Air Algérie ?

Le processus d’enregistrement en ligne d’Air Algérie est simple et intuitif. Le passager doit d’abord sélectionner les voyageurs à enregistrer, puis fournir les informations requises par le système. La dernière étape consiste à choisir les sièges pour le vol. Une fois ces étapes franchies, une confirmation d’enregistrement est envoyée par courriel.

Cependant, il est crucial de noter que cette confirmation ne constitue pas une carte d’embarquement valide. Pour obtenir leur carte d’embarquement physique et déposer leurs bagages, les passagers doivent se rendre aux comptoirs spécifiques à ce service à leur arrivée à l’aéroport.

Les délais à respecter malgré l’enregistrement en ligne

L’enregistrement en ligne, bien que réduisant le temps d’attente aux comptoirs traditionnels de l’aéroport, ne se substitue pas à l’enregistrement sur place. Les horaires d’arrivée recommandés restent les mêmes pour tous les passagers, qu’ils aient opté ou non pour l’enregistrement en ligne.

Pour les vols intérieurs, l’enregistrement doit être bouclé au plus tard 45 minutes avant le décollage. À l’aéroport d’Alger, ce délai est de 90 minutes pour tous les vols, et de 60 minutes pour les autres aéroports internationaux algériens. Il est important de rappeler que l’enregistrement en ligne n’exempte pas du passage par les contrôles de sécurité, de police aux frontières, des formalités douanières et des vérifications documentaires.