Air Algérie : le PDG révèle sa stratégie pour les Algériens à l’étranger en 2025

L’avenir de l’aviation algérienne se dessine avec une vision claire et ambitieuse. Le PDG d’Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, vient de dévoiler sa stratégie pour les années à venir, avec un focus particulier sur les Algériens résidant à l’étranger. Quels sont les grands axes de cette nouvelle feuille de route ? Comment Air Algérie compte-t-elle répondre aux attentes de cette clientèle spécifique ?

Cet article vous propose de découvrir les grandes lignes de cette stratégie qui promet de redéfinir le paysage aérien algérien.

La stratégie d’Air Algérie pour répondre aux besoins des Algériens de l’étranger

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a récemment souligné les efforts déployés par la compagnie pour répondre aux attentes de ses clients, en particulier ceux de la diaspora algérienne. Lors de son intervention devant l’APN le 30 avril 2025, il a exposé les grandes orientations stratégiques d’Air Algérie pour se positionner sur le marché du transport aérien à l’échelle régionale, continentale et internationale.

Il a notamment mis en avant les différentes offres promotionnelles proposées par la compagnie, visant à faciliter les voyages des Algériens résidant à l’étranger vers leur pays d’origine.

Expansion du réseau international d’Air Algérie et nouvelles offres

En parallèle à ces promotions, Air Algérie ambitionne de renforcer son réseau international. Benhamouda a révélé l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant Alger à Abuja, au Nigeria, ainsi qu’une future liaison entre Alger et Amsterdam, aux Pays-Bas. Ces initiatives visent à connecter davantage la diaspora algérienne à son pays d’origine.

L’arrivée de nouveaux avions commandés chez Airbus et Boeing facilitera cette expansion. Hassina Kaoua, directrice commerciale chez Air Algérie, a annoncé que la compagnie envisage de desservir de nouvelles destinations dès l’hiver 2025/2026, notamment en Afrique et en Asie.

Partenariats stratégiques d’Air Algérie et projets futurs

En plus de l’expansion de son réseau, Air Algérie a signé un accord de partage de codes avec Turkish Airlines, offrant ainsi à ses clients une plus grande flexibilité et un accès à un plus grand nombre de destinations. La compagnie prévoit également de conclure un partenariat similaire avec une autre compagnie aérienne internationale.

Par ailleurs, dès l’hiver 2025/2026, Air Algérie envisage d’ajouter de nouvelles destinations à son réseau, notamment Guangzhou en Chine et Kuala Lumpur en Malaisie, renforçant ainsi sa présence en Afrique et en Asie.