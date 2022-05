Air Algérie, les annonces des prix de billets pour cet été

Récemment la compagnie aérienne Algérien (Air Algérie) a promis une réduction sur le prix des billets pour cet été 2022. La compagnie a effectivement fait l’objet de vives critiques dernièrement concernant le prix des billets qui était anormalement élevé. La clientèle a appelé à ce que ces prix soient revus en baisse. Une enquête a même été ouverte sur les raisons de cette cherté des billets, mais les résultats de cette enquête n’ont pas encore vu le jour.

Cependant, qu’importe les causes, la compagnie aérienne a annoncé une baisse considérable des tarifs, et ce sous l’instruction du Président de la République.

Air Algérie : Objet de vives critiques face aux prix des billets exorbitants

Les ressortissants algériens résidant à l’extérieur, surtout ceux se trouvant en France, ont été en quelque sorte « dépouillés » par les compagnies aériennes algériennes, dont l’Air Algérie, depuis la réouverture partielle des frontières en 2021. Des prix exorbitants sur les billets avaient empêché de nombreuses personnes, membres de la diaspora, de revenir au pays.

Cependant, depuis l’annonce du programme gouvernemental sur les vols supplémentaires, de nombreux commentaires ont escorté la joie des ressortissants algériens établis à l’étranger, qui attendaient cette réduction depuis bien longtemps. Le chef d’État Abdelmadjid Tebboune a effectivement ordonné une révision à la baisse des prix des billets afin que la diaspora puisse rentrer en Algérie.

Une réduction considérable des prix des billets

Ces mesures de réduction tarifaire seront appliquées pour les prochains vols de la compagnie aérienne. En effet, les prix seront revus à la baisse durant toute la saison estivale, c’est du moins ce que le porte-parole, Amine Andaloussi, de l’Air Algérie a énoncé.

Il a déclaré lors de son passage sur le plateau de la chaîne télévisée Echourouk, le 23 mai dernier, que cette révision tarifaire est issue d’une instruction ou ordre venant directement du Président de la République, et qui devrait profiter aux Algériens résidant à l’étranger. Il a également affirmé de vive voix que les prix des billets connaîtront une « baisse considérable ». Ce programme devrait effectivement ravir et enchanter les Algériens installés à l’étranger et qui voudront rentrer au pays cet été.