Air Algérie : Les retards de vols suscitent l’indignation, le ministre mis en cause

L’indignation monte chez les passagers d’Air Algérie face à la multiplication des retards de vols. Cette situation, qui perturbe considérablement leurs plans de voyage, pointe du doigt l’efficacité de la gestion de la compagnie aérienne nationale. Le ministre en charge du transport aérien se retrouve ainsi sous le feu des critiques.

Cet article se propose d’analyser cette problématique, en mettant en lumière les causes de ces retards et les répercussions sur la réputation de la compagnie. Nous aborderons également les mesures prises par le gouvernement pour remédier à cette situation. Restez connectés pour une analyse approfondie de cette crise au sein d’Air Algérie.

Les retards récurrents d’Air Algérie : une inquiétude croissante

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, fait face à une préoccupation grandissante en raison de ses retards fréquents. Ces perturbations, qui atteignent parfois plus de dix heures, sont devenues presque systématiques, suscitant l’exaspération des voyageurs réguliers et ternissant l’image internationale de la compagnie.

Le député Tawfiq Khedim, représentant des Algériens de France, a récemment interpellé le ministre des Transports, Saïd Sayoud, sur cette problématique. Il a souligné que ces retards, perçus désormais comme une « norme », nuisent à l’expérience de voyage des passagers et ont un impact négatif sur la réputation d’Air Algérie.

Interpellation du ministre des Transports par le député Tawfiq Khedim

Dans une correspondance adressée au ministre des Transports, Saïd Sayoud, le député Tawfiq Khedim a exprimé ses préoccupations concernant la qualité des services offerts par Air Algérie et sa capacité à répondre aux attentes des passagers.



Il a souligné que les retards fréquents et parfois très longs des vols de la compagnie nationale sont devenus quasi systématiques, suscitant l’irritation croissante des voyageurs et ternissant l’image d’Air Algérie à l’échelle internationale. Le député a également fait état d’une détérioration notable de la situation lors de la saison estivale 2025, période durant laquelle de nombreuses plaintes ont été enregistrées concernant les services de la compagnie.

Proposition d’ouverture du secteur aérien à la concurrence

Face à ces problématiques, le député Tawfiq Khedim propose une ouverture du secteur aérien algérien à d’autres acteurs, y compris des compagnies privées nationales et étrangères.

Cette suggestion s’inspire de l’ouverture réussie du secteur maritime, qui a permis une diversification et une amélioration des services grâce à l’introduction de nouveaux opérateurs.

Selon le député, une telle démarche pourrait avoir des effets bénéfiques sur le secteur aérien, en stimulant la concurrence, améliorant ainsi la qualité des services offerts par Air Algérie et répondant plus efficacement à la demande croissante des passagers.