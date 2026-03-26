Air Algérie maintient le cap : la suspension des vols vers quatre destinations reste en vigueur

Air Algérie prolonge la suspension de ses vols vers plusieurs capitales du Moyen-Orient, dont Amman, Beyrouth, Doha et Dubaï. Cette mesure, en vigueur jusqu’à nouvel ordre, affecte les voyageurs à destination de ces villes.

La compagnie aérienne justifie cette décision par des préoccupations de sécurité liées à l’instabilité régionale.

Suspension prolongée des vols : quelles sont les destinations concernées ?

Air Algérie a annoncé la prolongation de la suspension de ses vols vers plusieurs capitales du Moyen-Orient. Cette mesure concerne directement les voyageurs à destination d’Amman, Beyrouth, Doha et Dubaï. La suspension s’applique aussi bien aux vols réguliers qu’aux vols spéciaux prévus vers ces villes.

La compagnie aérienne nationale algérienne a précisé que cette décision est due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Les passagers sont invités à consulter les canaux officiels pour obtenir des informations sur leurs billets et les alternatives disponibles.

Les raisons derrière la suspension des vols

La décision d’Air Algérie découle des frappes militaires menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février 2026. Ces événements ont exacerbé les tensions dans la région, suscitant des préoccupations quant à la sécurité aérienne.

Le 6 mars 2026, Air Algérie a souligné que la prolongation de la suspension visait à garantir la sécurité de ses passagers et équipages face à l’instabilité régionale. Cette mesure reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Gestion de la situation par Air Algérie

Dans un communiqué du 24 mars 2026, Air Algérie s’est excusée pour les désagréments causés par cette suspension. La compagnie aérienne invite les passagers concernés à vérifier la validité de leurs billets et à explorer les options de remboursement ou de modification disponibles.

Il est important de noter que cette suspension fait partie de la politique de sécurité d’Air Algérie. La compagnie continue de surveiller l’évolution de la situation et assure qu’elle prend toutes les décisions nécessaires pour maintenir des conditions optimales de sécurité pour ses vols.