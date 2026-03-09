Air Algérie maintient le silence de ses ailes vers le Moyen-Orient, les voyageurs en attente d’une reprise

Face aux tensions persistantes au Moyen-Orient, Air Algérie maintient la suspension de ses vols directs vers Amman, Beyrouth, Doha et Dubaï.

Cette mesure, prise pour garantir la sécurité des passagers et des équipages, reste en vigueur depuis février dernier sans date précise de reprise. Les voyageurs affectés sont invités à contacter la compagnie pour plus d’informations.

Suspension prolongée des vols d’Air Algérie : une mesure de sécurité ?

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, Air Algérie a décidé de prolonger la suspension de ses vols directs vers Amman, Beyrouth, Doha et Dubaï.

Cette décision fait suite aux bombardements menés par les États-Unis et Israël contre l’Iran, exacerbant les incertitudes dans la région.

La compagnie aérienne algérienne, soucieuse de la sécurité de ses passagers et équipages, a jugé nécessaire cette mesure.

Initialement suspendus le 28 février, ces vols restent en suspens « jusqu’à nouvel ordre », sans date précise pour leur reprise.

Air Algérie continue de suivre attentivement l’évolution de la situation sur le terrain, mettant la sécurité de ses voyageurs au cœur de ses préoccupations.

Reprise des vols : l’incertitude demeure

Aucune date n’a été avancée pour une éventuelle reprise des vols. Les voyageurs affectés par cette suspension prolongée sont invités à contacter Air Algérie pour plus d’informations sur les démarches à suivre.

La compagnie aérienne met à disposition son numéro de contact habituel, le 3302, pour répondre aux interrogations de ses clients.

En ces temps incertains, la priorité d’Air Algérie reste la sécurité de ses passagers. La compagnie suit de près l’évolution de la situation géopolitique et ne manquera pas de tenir informés ses clients de tout changement concernant la reprise des vols.

La gestion de la crise par Air Algérie

Face à cette situation délicate, Air Algérie a présenté ses excuses pour les désagréments causés. La compagnie s’est engagée à tenir ses clients informés de toute évolution de la situation.

Elle a souligné que sa priorité reste la sécurité de ses voyageurs et qu’elle envisage de rétablir ses services dès que les conditions géopolitiques et sécuritaires le permettront.

En attendant, les voyageurs souhaitant se rendre dans ces capitales devront patienter jusqu’à la reprise des liaisons aériennes. Cette reprise dépendra de l’évolution des événements dans la région du Moyen-Orient.