Air Algérie modifie temporairement ses vols depuis la France, voici ce que les voyageurs doivent savoir

En raison de travaux de rénovation sur la piste principale de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse, Air Algérie annonce des modifications de ses dessertes entre le 16 avril et le 16 mai 2026.

Les vols habituels vers Constantine seront transférés à Strasbourg-Entzheim, avec une fréquence ajustée. Plus d’informations sont disponibles auprès de la compagnie aérienne.

Changements majeurs dans les vols d’Air Algérie

Air Algérie annonce une modification de ses dessertes au départ de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Cette réorganisation, due à des travaux de rénovation sur la piste principale, s’étendra du 16 avril au 16 mai 2026.

Les vols habituellement assurés entre Bâle-Mulhouse et Constantine seront alors transférés vers l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.

Cette décision fait suite à la fermeture temporaire de la piste principale de l’EuroAirport pour cause de travaux.

Les voyageurs concernés par ces modifications sont invités à se rapprocher des agences commerciales d’Air Algérie ou à contacter son centre d’appels pour obtenir plus d’informations.

Transfert des vols vers Strasbourg

Les vols impactés par cette réorganisation sont ceux portant les numéros 1171 et 1170, programmés les jeudis et samedis.

Ces rotations seront temporairement déplacées vers l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, en raison de la fermeture de la piste principale de l’EuroAirport pour travaux.

Ajustement des fréquences de vol

Durant cette période, Air Algérie ajustera également la fréquence de ses vols. Au lieu des trois dessertes hebdomadaires habituelles entre Mulhouse et Constantine, seules deux liaisons au départ de Strasbourg seront assurées, toujours les jeudis et samedis.