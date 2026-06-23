Air Algérie multiplie les vols entre Montréal et Alger, une journée record pour les voyageurs

Montréal a récemment été le théâtre de perturbations météorologiques majeures, impactant le trafic aérien et entraînant le report d’un vol d’Air Algérie.

Cette situation a conduit à une journée exceptionnelle avec trois vols entre Montréal et Alger, soulignant l’importance cruciale de cette liaison pour la diaspora algérienne au Canada.

Trois vols en une journée : une situation exceptionnelle

Air Algérie a réalisé une prouesse en opérant trois vols entre Montréal et Alger en une seule journée.

Cette situation exceptionnelle découle du report d’un vol initialement retardé à cause de conditions météorologiques défavorables à Montréal.

Les orages ont perturbé le trafic aérien, obligeant les autorités à réorganiser les départs pour garantir la sécurité des passagers.

Une fois les conditions améliorées, le vol retardé a pu être reprogrammé, s’ajoutant aux deux autres vols déjà prévus. Cette opération a nécessité une logistique rigoureuse pour gérer efficacement le flux accru de passagers.

Une liaison stratégique pour la diaspora algérienne

La ligne Montréal-Alger est essentielle pour la diaspora algérienne au Canada, surtout en été, période de vacances scolaires et de retours familiaux.

La demande pour cette liaison directe est forte, car elle offre une alternative précieuse aux vols avec escale, souvent plus longs et coûteux.

La suspension par Air Canada de sa liaison saisonnière pour l’été 2026 accentue cette pression. Avec moins d’options directes, Air Algérie devient la seule compagnie à proposer des vols directs entre Montréal et Alger, rendant chaque perturbation potentiellement impactante pour les voyageurs.

Air Algérie, seule au front !

Avec la suspension d’Air Canada, Air Algérie se retrouve en position de monopole pour les vols directs entre Montréal et Alger durant l’été.

Cette situation accroît la pression sur la compagnie nationale, qui doit répondre à une demande croissante avec une offre limitée. Les voyageurs, en quête de trajets sans escale, se tournent massivement vers Air Algérie.

Toute perturbation, qu’elle soit météorologique ou opérationnelle, peut avoir des répercussions immédiates sur les passagers.

Il est crucial pour Air Algérie de maintenir un service fiable pour éviter des désagréments et répondre aux attentes de la diaspora algérienne.