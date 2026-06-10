Air Algérie navigue à contre-courant de la crise qui secoue ses voisins

Le secteur aérien mondial traverse une période de turbulences économiques, marquée par une hausse significative des coûts, notamment du carburant.

Alors que l’IATA anticipe une baisse de rentabilité pour 2026, certaines compagnies, comme Air Algérie, parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à des stratégies d’approvisionnement locales.

Air Algérie : une résilience face à la crise

Air Algérie se distingue dans un secteur aérien mondial en difficulté grâce à son approvisionnement local en carburant, assuré par Sonatrach.

Cette stratégie permet à la compagnie de minimiser son exposition aux fluctuations des prix du kérosène sur le marché international.

En comparaison, la Royal Air Maroc et Tunisair, qui dépendent des importations de carburant, subissent de plein fouet la hausse des coûts.

Cette situation avantageuse permet à Air Algérie de maintenir ses opérations et de poursuivre son expansion internationale.

Pendant ce temps, les compagnies marocaines et tunisiennes doivent composer avec des coûts d’exploitation accrus et une concurrence intense.

Avantages compétitifs d’Air Algérie

L’approvisionnement local en carburant confère à Air Algérie un avantage compétitif significatif. En s’appuyant sur la production nationale de kérosène, la compagnie réduit sa vulnérabilité face aux hausses de prix mondiaux.

Cette stratégie de gestion des coûts d’exploitation permet à Air Algérie de maintenir une stabilité financière enviable.

En revanche, les compagnies européennes, bien qu’elles bénéficient de politiques de couverture du risque carburant, ne sont pas totalement protégées contre les fluctuations des prix.

Leur dépendance aux marchés internationaux les expose davantage aux tensions géopolitiques et aux perturbations de l’approvisionnement énergétique.

Expansion stratégique d’Air Algérie

Air Algérie s’engage activement dans l’élargissement de son réseau de destinations internationales et africaines, malgré les défis globaux du secteur aérien.

Cette expansion est cruciale dans un contexte où le trafic aérien mondial est en pleine croissance, avec une prévision de 5,1 milliards de passagers d’ici 2026.

En renforçant sa présence sur de nouveaux marchés, la compagnie vise à capter une part significative de cette demande croissante.

Cependant, les retards de livraison d’avions chez Airbus et Boeing posent un défi majeur. Ces retards pourraient freiner l’intégration de nouveaux appareils, essentiels pour soutenir l’expansion d’Air Algérie.

La compagnie doit donc adapter ses plans de croissance pour surmonter ces obstacles et continuer à se développer efficacement.