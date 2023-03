Air Algérie : Offres Promotionnelles pour le Ramadan 2023

Avec l’arrivée du mois de ramadan, Air Algérie a décidé de soutenir les voyageurs en leur offrant des tarifs intéressants. La compagnie aérienne nationale annonce dans un communiqué publié le 4 Mars 2023 de nouvelles remises et promotions spécialement conçues pour ceux qui souhaitent passer leurs vacances en Algérie durant le mois béni.

Des réductions allant jusqu’à 40 % sur les vols internationaux

En prévision des vacances de l’Aïd El-Fitr, Air Algérie propose des remises sur ses vols internationaux à ses clients membres du programme fidélité Air Algérie plus. En effet, ces derniers peuvent bénéficier de remises pouvant atteindre 40 % sur certains billets de la classe économique.

Air Algérie propose des voyages avec des nouveaux tarifs :

Les vols France-Algérie sont à partir de 144 €:

Les vols France-Algérie sont à partir de 144 €: Depuis l’Algérie vers la France à partir de 21 400 DA ;

Depuis l’Algérie vers la France à partir de 21 400 DA ; De l’Algérie vers international à partir de 25 020 DA.

Les tarifs proposés par la compagnie varient selon la destination. Ainsi, pour les vols vers Paris, Lyon, Marseille, Nice, Francfort, Rome, Milan, Lisbonne, Genève et Tunisie, Air Algérie propose des tarifs réduits pour des vols en aller-retour. Quant à la destination Montréal au Canada, Air Algérie offre une remise de 40 % sur les billets de la prime class pour un aller-retour à 503 dollars canadiens.

Les membres du programme de fidélité Air Algérie Plus ont eux droit à une remise de 15 % sur le réseau domestique et international.

بمناسبة شهر رمضان الكريم، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن انطلاق عروض تروجية وذلك للتذاكر المقتناة الى غاية 23 أفريل 2023 ، للرحلات المبرمجة من 22 مارس الى غاية 25 أفريل 2023.#promo #ramadan #AirAlgerie pic.twitter.com/ajjHTdqQUA — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 4, 2023

Participez au Salon International du Tourisme, des Voyages et des Transports SIAHA

Durant le SIAHA (Salon International du Tourisme, des Voyages et des Transports) organisé du 22 au 25 février, Air Algérie mise gros sur ses nouvelles promotions pour ses vols à destination de l’Europe, l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Les passagers peuvent profiter pleinement de cette offre promotionnelle valable jusqu’au 31 mars 2023.

Pour en savoir plus sur cette offre, Air Algérie invite ses clients à scanner les codes QR fournis sur son stand ou à visiter le site Web et/ou l’application mobile de la compagnie.

Une opportunité pour les voyageurs à petit budget

Ces nouvelles offres promotionnelles de Air Algérie constituent une excellente opportunité pour ceux qui veulent voyager sans trop dépenser. Pour ceux qui recherchent des tarifs imbattables pour leurs prochains voyages, il est donc conseillé de faire vite et de saisir l’occasion présentée par Air Algérie.

Le but principal de ces réductions est de permettre aux voyageurs de profiter de tarifs attractifs et de passer des moments inoubliables durant le mois de ramadan. Avec sa diversité culturelle, gastronomique et religieuse, l’Algérie s’offre entièrement à vous, grâce à Air Algérie !

