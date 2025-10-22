Air Algérie ouvre les portes de l’Europe avec une toute nouvelle liaison aérienne

Air Algérie élargit son réseau européen avec une nouvelle liaison entre Alger et Rotterdam-La Haye, aux Pays-Bas.

Cette ligne inédite, opérationnelle pour la saison hivernale 2025-2026, pourrait intéresser les passagers en transit par Amsterdam ou ceux résidant dans la région de Randstad, ainsi que la diaspora algérienne aux Pays-Bas.

149,51 € Prix de lancement Le billet aller-retour Alger – Rotterdam-La Haye est proposé à partir de 149,51 €.

Des tarifs promotionnels sont proposés pour cette nouvelle destination, accessible en moins de trois heures depuis Alger.

Air Algérie s’envole vers une nouvelle destination européenne !

La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, étoffe son réseau en Europe avec l’introduction d’une nouvelle liaison.

À partir du 28 octobre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, la compagnie proposera deux vols hebdomadaires entre l’aéroport international d’Alger-Houari Boumédiène et l’aéroport de Rotterdam-La Haye, aux Pays-Bas. Cette initiative devrait intéresser aussi bien les voyageurs en transit que la diaspora.

Cette nouvelle ligne est une vraie opportunité pour moi. Je pourrai rejoindre ma famille aux Pays-Bas sans faire d’escale.

Chabane, 34 ans, ingénieur

Les vols sont programmés chaque samedi à 11h55 et chaque mardi à 12h00, pour un temps de vol estimé à 2 heures et 45 minutes.

TRANSPORT | Air Algérie annonce une nouvelle ligne direct vers les Pays-Bas entre Alger – Rotterdam. pic.twitter.com/SUyTVZtbfw — Algeria Project (@Algeria3New) September 1, 2025



Des tarifs promotionnels de lancement sont proposés à partir de 149,51 euros pour un aller-retour. Les billets sont disponibles à la vente via le site officiel d’Air Algérie et dans les agences de voyages agréées.

Détails de la nouvelle liaison aérienne

La nouvelle liaison aérienne entre Alger et Rotterdam sera opérationnelle du 28 octobre 2025 au 31 mars 2026.

Deux vols hebdomadaires sont prévus, chaque samedi à 11h55 et chaque mardi à 12h00. Le temps de vol estimé est de 2 heures et 45 minutes.

Les billets pour cette liaison sont disponibles à la vente sur le site officiel d’Air Algérie et dans les agences de voyages agréées.

Des tarifs promotionnels de lancement sont proposés, rendant cette destination plus accessible aux voyageurs.

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?

Pour bénéficier de cette offre alléchante, il suffit d’acheter vos billets à partir de 149,51 euros pour un aller-retour.

Ces derniers sont disponibles sur le site officiel d’Air Algérie ou auprès des agences de voyages agréées. Une aubaine pour les voyageurs en quête de nouvelles destinations à explorer.

Cette ligne est également une excellente option pour les passagers ayant des correspondances depuis l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Elle pourrait aussi intéresser ceux qui résident dans la région de Randstad et la diaspora algérienne aux Pays-Bas, renforçant ainsi les liens entre ces deux pays.