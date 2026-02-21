Air Algérie ouvre ses ailes vers la France avec une nouvelle ligne régulière

Air Algérie élargit son réseau avec une nouvelle liaison régulière entre Oran et Metz à partir d’avril 2026.

Cette offre hebdomadaire, déjà disponible à la réservation, propose des tarifs attractifs incluant un bagage en cabine, avec des options supplémentaires pour les bagages en soute.

Cette initiative s’inscrit dans une série de promotions lancées par la compagnie aérienne, visant à dynamiser son réseau international.

Air Algérie s’envole vers la France : une nouvelle ligne régulière en préparation

La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison régulière entre l’Algérie et la France.

Cette nouvelle ligne, qui reliera l’ouest algérien à partir de la ville d’Oran au nord-est français avec Metz comme destination, sera opérationnelle dès avril 2026.

Le Consulat d’Algérie à Metz a confirmé cette information dans un communiqué publié le 19 février 2026.


Les détails concernant la fréquence des vols, les tarifs et les conditions de réservation ont également été précisés par la compagnie aérienne.

Fréquence des vols et tarifs attractifs

Les vols seront opérés chaque jeudi hors saison estivale et chaque mercredi durant l’été. Les billets sont déjà disponibles à la vente sur le site officiel d’Air Algérie.

Les tarifs débutent à 21 430 dinars pour un départ d’Oran et à partir de 128 euros depuis Metz.

Offres promotionnelles exceptionnelles

Air Algérie propose actuellement des promotions alléchantes sur son réseau international. Une offre spéciale Ramadan 2026 est en cours, offrant une réduction de 50 % sur une sélection de vols.

 

De plus, la promotion « Otla » a été renouvelée pour l’été 2026, avec des remises pouvant atteindre 60 %. Ces offres sont disponibles sur le site officiel d’Air Algérie et dans ses agences commerciales.

Abdelaziz Merzouk maghreb emergent

Écrit par Abdelaziz Merzouk

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.