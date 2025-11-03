Air Algérie ouvre ses ailes vers la France avec une toute nouvelle ligne aérienne

Air Algérie renforce sa présence en France avec une nouvelle liaison régulière entre l’Algérie et Strasbourg dès le 1er décembre 2025.

Cette initiative, qui fait suite à la fusion avec Tassili Airlines, répond à une demande croissante des voyageurs, notamment des ressortissants algériens résidant en Alsace.

air algérie s’envole vers strasbourg : une nouvelle liaison aérienne en perspective !

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, élargit son réseau français avec l’ouverture d’une nouvelle ligne régulière entre l’Algérie et Strasbourg.

Cette expansion débutera le 1er décembre 2025 et se poursuivra tout au long de la saison hivernale jusqu’au 26 mars 2026. Les vols seront opérés deux fois par semaine, chaque lundi et jeudi.

Cette nouvelle liaison vient remplacer celle précédemment assurée par Tassili Airlines, qui a cessé ses vols internationaux en 2025.

Depuis sa fusion avec Air Algérie en septembre 2025, tous les vols internationaux sont désormais gérés par la compagnie nationale.

la fusion de tassili airlines et air algérie : un changement majeur dans le paysage aérien algérien

En septembre 2025, Tassili Airlines a fusionné avec Air Algérie, transférant ainsi tous ses vols internationaux à la compagnie nationale.

Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à optimiser les opérations aériennes en Algérie.

Cette fusion était nécessaire. Elle permet à Air Algérie de mieux planifier ses dessertes tout en laissant Domestic Airlines se concentrer sur les liaisons locales. Faycel, 38 ans, cadre dans le transport aérien

Parallèlement, une nouvelle filiale, Domestic Airlines, a été créée pour se concentrer sur les liaisons intérieures.

Le site officiel de l’aéroport de Strasbourg confirme l’absence de tout vol Tassili Airlines pour la saison hivernale 2025-2026. Cela marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère pour les voyages aériens entre l’Algérie et la France.

transavia et air algérie : une cohabitation sur la liaison strasbourg-alger

Transavia, filiale d’Air France-KLM, maintient sa présence sur la liaison Strasbourg-Alger avec un vol hebdomadaire chaque samedi du 1er novembre 2025 au 28 mars 2026.

Cette offre complémentaire à celle d’Air Algérie offre aux voyageurs une alternative supplémentaire pour leurs déplacements entre les deux pays.

Si Air Algérie rouvre une ligne vers Oran au départ de Strasbourg, ce serait une excellente nouvelle pour les familles et les affaires entre nos deux régions. Amar, 45 ans, entrepreneur basé à Oran

Pour la saison hiver 2025-2026, Air Algérie n’a pas prévu de vols au départ de Strasbourg vers Oran ou Constantine.

Cependant, l’augmentation des fréquences et le rétablissement des liaisons vers ces villes dépendront des programmes futurs, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les voyageurs.