Air Algérie ouvre une nouvelle route internationale et ravive l’espoir des voyageurs

Air Algérie élargit son réseau africain avec une nouvelle liaison entre Alger et Libreville, inaugurée le 16 juin 2026.

Cette initiative stratégique renforce la connectivité régionale et soutient les échanges économiques, tout en consolidant le rôle de l’aéroport d’Alger comme hub de correspondance. Des offres promotionnelles attractives accompagnent ce lancement.

Nouvelle route vers Libreville : un pas stratégique pour Air Algérie

Le 16 juin 2026, Air Algérie a inauguré une nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Libreville, avec une escale à Douala.



Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la présence de l’Algérie en Afrique et à stimuler les échanges économiques et commerciaux.

En proposant deux vols hebdomadaires, la compagnie aérienne contribue à la connectivité du continent.

L’aéroport d’Alger joue un rôle clé en tant que plateforme de correspondance régionale, facilitant les déplacements et les échanges.

Cette initiative témoigne de l’engagement d’Air Algérie à soutenir les orientations nationales en matière de transport aérien.

Une liaison cruciale pour la coopération et la mobilité

Abdmanaf Hadefi, chef de la Division commerciale d’Air Algérie, a souligné que cette nouvelle liaison renforce la coopération continentale.

Elle s’inscrit dans un programme ambitieux de renouvellement de la flotte, visant à améliorer la connectivité entre l’Algérie et le reste de l’Afrique. Cette initiative est cruciale pour stimuler les échanges économiques et commerciaux.

L’ambassadrice du Gabon en Algérie a également mis en avant l’importance de cette ouverture, qui reflète la volonté des deux pays de renforcer leur coopération. Cette ligne facilite la mobilité des personnes, consolidant ainsi les liens bilatéraux et continentaux.

Des tarifs attractifs pour une nouvelle aventure

Air Algérie propose des tarifs compétitifs pour sa nouvelle ligne Alger-Libreville, avec des billets aller-retour à partir de 715,97 euros.

Une offre promotionnelle est en place jusqu’au 30 juin 2026, permettant aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux pour des liaisons entre la France et Libreville via Alger.

Les prix sont de 854 euros au départ de Paris, 834 euros de Lyon, et 764 euros de Marseille. Cette promotion s’étend également à d’autres destinations internationales, avec des tarifs de 978 dollars depuis Istanbul, 2.343 dinars tunisiens depuis Tunis, et 11.660 yuans depuis Guangzhou.

Ces offres permettent aux passagers de rejoindre Libreville avec une escale à Alger, renforçant ainsi la connectivité régionale et internationale.