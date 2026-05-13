Air Algérie ouvre une nouvelle route internationale et suscite l’enthousiasme des voyageurs

Air Algérie s’apprête à transformer le paysage aérien avec l’annonce de nouvelles liaisons internationales.

Dès juillet 2026, une ligne directe reliera Alger à Luanda, renforçant les échanges entre l’Algérie et l’Angola.

Cette expansion ambitieuse s’étend également vers l’Europe et l’Asie, consolidant la position stratégique de la compagnie.

Nouvelle liaison aérienne : Alger-Luanda

Air Algérie a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre Alger et Luanda, prévue pour juillet 2026.

Cette initiative a été dévoilée lors de la visite officielle du président angolais João Lourenço en Algérie, soulignant l’importance stratégique de cette liaison pour renforcer les échanges bilatéraux.



En intégrant cette nouvelle destination dans son programme d’expansion, Air Algérie vise à soutenir les initiatives communes entre les deux pays.

Cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre du développement du réseau international de la compagnie, qui cherche à accroître sa présence sur le continent africain.

En plus de Luanda, d’autres destinations africaines sont envisagées, illustrant l’engagement d’Air Algérie à multiplier les connexions directes depuis Alger. Cette expansion témoigne de la volonté de la compagnie de renforcer les liens économiques et culturels entre l’Algérie et l’Angola.

Expansion du réseau africain d’Air Algérie

Air Algérie poursuit son ambition de renforcer sa présence en Afrique avec l’ajout de nouvelles destinations telles que Libreville, Maputo, Accra et Lagos.

Ces villes viennent enrichir un réseau déjà bien établi, comprenant des destinations comme Abuja, Niamey, et Dakar. En diversifiant ses liaisons, la compagnie vise à améliorer la connectivité du continent, facilitant ainsi les échanges économiques et culturels.

Cette stratégie d’expansion s’inscrit dans une volonté plus large de multiplier les connexions directes depuis Alger, consolidant ainsi le rôle de l’Algérie comme un hub aérien régional.

En élargissant son réseau, Air Algérie aspire à devenir un acteur clé du transport aérien en Afrique, tout en soutenant le développement économique du continent.

Expansion vers l’Europe et l’Asie

Air Algérie envisage d’étendre son réseau vers l’Europe et l’Asie, avec de nouvelles lignes prévues vers Varsovie et Shanghai.

Ces ouvertures s’inscrivent dans l’objectif de la compagnie d’augmenter les connexions directes depuis Alger, renforçant ainsi sa position sur les marchés internationaux.

En ajoutant ces destinations, Air Algérie aspire à accroître sa présence en Europe et en Asie, diversifiant son offre et attirant une clientèle plus large.

Cette stratégie d’expansion vise à établir Alger comme un hub aérien majeur, facilitant les échanges économiques et culturels entre les continents.