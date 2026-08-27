Air Algérie ouvre une nouvelle route vers Berlin et suscite l’intérêt des voyageurs

Découvrez la nouvelle liaison directe d’Air Algérie entre Alger et Berlin, prévue pour septembre 2026.

Cette initiative renforce le réseau international de la compagnie, offrant aux voyageurs une connexion simplifiée vers l’Allemagne. Réservez dès maintenant pour profiter de cette opportunité unique et explorez Berlin sans escale intermédiaire.

Lancement de la nouvelle liaison directe : une avancée stratégique pour Air Algérie

Air Algérie s’apprête à inaugurer une nouvelle liaison directe entre Alger et Berlin à partir du 14 septembre 2026.



Cette desserte, prévue avec une fréquence hebdomadaire, marque une étape clé dans la stratégie d’expansion internationale de la compagnie. Elle vise à renforcer sa présence sur le marché européen tout en offrant aux voyageurs algériens une connexion directe vers la capitale allemande.

Cette initiative est particulièrement significative pour les passagers souhaitant éviter les escales dans d’autres aéroports européens. En facilitant l’accès direct à Berlin, Air Algérie répond à une demande croissante et optimise son réseau international.

Modification de l’itinéraire : une escale stratégique à Francfort

À partir du 31 octobre 2026, Air Algérie modifie son itinéraire pour inclure une escale à Francfort, transformant ainsi le vol Alger-Berlin en une rotation triangulaire.

Cette décision pourrait être motivée par le désir d’optimiser les opérations et de renforcer les liens avec le marché allemand. L’escale à Francfort offre également aux passagers des opportunités de correspondances supplémentaires vers d’autres destinations européennes.

Le vol AH2072, opéré par un Boeing 737-700, partira d’Alger à 10 h 25 pour arriver à Francfort à 13 h 15, avant de poursuivre vers Berlin à 14 h 30.

Le retour vers Alger est prévu à 16 h, avec une arrivée à 19 h 45. Cette modification, bien que nécessitant une escale, maintient Berlin dans le programme hivernal d’Air Algérie, offrant ainsi une flexibilité accrue aux voyageurs.

Réservez dès maintenant pour Berlin

Les réservations pour la nouvelle ligne Alger-Berlin d’Air Algérie sont désormais ouvertes sur le site officiel de la compagnie.

Bien que l’itinéraire connaisse une modification avec une escale à Francfort à partir du 31 octobre 2026, Berlin reste une destination phare pour la saison hivernale 2026/27. Cette escale stratégique permet d’optimiser les opérations tout en maintenant une connexion vers la capitale allemande.

Il est essentiel de vérifier les conditions et horaires avant de réserver, afin de s’assurer que votre voyage se déroule sans encombre. Profitez de cette opportunité pour découvrir Berlin, une ville riche en histoire et en culture, tout en bénéficiant de la fiabilité et du confort d’Air Algérie.