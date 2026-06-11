Air Algérie ouvre une nouvelle route vers l’Afrique, une opportunité pour les voyageurs curieux

Air Algérie intensifie sa présence en Afrique avec de nouvelles liaisons stratégiques. L’ouverture des lignes Alger-Luanda et Alger-Libreville, prévue pour juin 2026, répond à une demande croissante et vise à renforcer les échanges commerciaux et touristiques sur le continent.

Expansion stratégique en Afrique

Air Algérie intensifie son expansion sur le continent africain, en ciblant particulièrement l’Afrique centrale et occidentale.

Cette stratégie vise à diversifier son réseau international et à offrir des options compétitives aux passagers.

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En renforçant sa présence dans ces régions, la compagnie s’engage à améliorer la connectivité aérienne en Afrique.

Elle cherche également à renforcer ses relations avec des capitales stratégiques, facilitant ainsi les échanges commerciaux et touristiques.

Cette approche globale témoigne de l’ambition d’Air Algérie de devenir un acteur clé dans le secteur aérien africain, tout en répondant à une demande croissante de mobilité.

Nouvelle ligne Alger-Luanda

La nouvelle ligne directe Alger-Luanda répond à une demande croissante entre l’Algérie et l’Angola, facilitant les déplacements pour les voyageurs d’affaires et les touristes.

Les billets sont proposés à partir de 123’920 dinars depuis Alger et 995 dollars US depuis Luanda, offrant une option abordable et pratique.

Cette liaison directe assure un vol confortable avec des services adaptés aux besoins des passagers.

Elle promet de dynamiser les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays, renforçant ainsi les liens économiques et culturels tout en soutenant la stratégie d’expansion d’Air Algérie en Afrique.

Ouverture de la ligne Alger-Libreville

À partir du 16 juin, Air Algérie inaugurera une nouvelle ligne vers Libreville, avec une escale à Douala.

Ce trajet triangulaire sera opéré deux fois par semaine, offrant une connectivité optimisée entre l’Algérie, le Cameroun et le Gabon.

Le vol du mardi suivra l’itinéraire Alger – Douala – Libreville – Alger, tandis que celui du vendredi empruntera le chemin inverse.

Les réservations pour cette nouvelle ligne sont déjà ouvertes, avec des tarifs promotionnels disponibles jusqu’au 30 juin.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer sa présence en Afrique et à faciliter les échanges sur le continent.