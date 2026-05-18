Air Algérie ouvre une nouvelle route vers Shanghai et renforce ses liens avec la Chine

Air Algérie poursuit son expansion internationale avec une attention particulière vers l’Asie, notamment la Chine.

Envisageant une nouvelle liaison vers Shanghai, la compagnie aérienne renforce sa stratégie de diversification face à la concurrence, tout en visant à transformer Alger en un hub régional clé entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Expansion vers la Chine : une nouvelle ère pour Air Algérie

Air Algérie continue d’étendre son réseau en Asie avec l’ouverture prévue d’une nouvelle liaison vers Shanghai, après avoir déjà établi des vols vers Pékin et Guangzhou.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie globale de la compagnie visant à diversifier ses destinations au-delà de l’Europe, en renforçant sa présence sur le marché asiatique.



Shanghai, en tant que centre financier majeur et hub aérien mondial, représente une opportunité stratégique pour Air Algérie.

Cette nouvelle route pourrait non seulement accroître la visibilité internationale de la compagnie, mais aussi faciliter les échanges commerciaux pour les entreprises algériennes.

Air Algérie confirme ses ambitions vers Shanghai

L’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a récemment confirmé les discussions en cours pour établir une liaison directe entre Alger et Shanghai.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Air Algérie de renforcer sa présence en Asie, en ajoutant Shanghai à ses destinations après Pékin et Guangzhou.

Pour les entreprises algériennes actives dans l’import-export, cette nouvelle connexion pourrait simplifier considérablement les échanges commerciaux.

Actuellement, de nombreux voyageurs doivent transiter par d’autres hubs internationaux avant d’atteindre la Chine. Une liaison directe offrirait un accès plus rapide et efficace au marché chinois.

Air Algérie : vers un hub régional incontournable

Air Algérie ambitionne de transformer l’aéroport international d’Alger en un hub régional majeur, à l’image de Turkish Airlines à Istanbul.

Pour y parvenir, la compagnie mise sur une stratégie de diversification face à la concurrence des compagnies du Golfe, turques et européennes.

En se positionnant comme un point de transit clé entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, Air Algérie espère capter une part significative du trafic aérien régional.

Dans le cadre de cette stratégie, Air Algérie prévoit d’étendre son réseau africain avec des vols vers Libreville, Luanda, Maputo, Accra et Lagos.



Ces nouvelles liaisons visent à renforcer la connectivité entre l’Afrique subsaharienne et les grandes capitales internationales, consolidant ainsi le rôle d’Alger comme plateforme de transit incontournable.