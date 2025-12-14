Air Algérie prend son envol vers l’Europe avec l’ouverture imminente d’une nouvelle ligne aérienne

Air Algérie envisage de renforcer ses liens avec l’Europe en rétablissant une liaison aérienne vers Budapest, suspendue depuis 2020.

Cette initiative, discutée lors de la quatrième session du Comité intergouvernemental algéro-hongrois, vise à faciliter les déplacements et stimuler les échanges économiques et touristiques entre les deux pays. Malgré un programme préliminaire prometteur, la reprise effective de la ligne reste en attente.

Air Algérie s’envole vers l’Europe : une nouvelle ligne en préparation

La compagnie aérienne nationale Air Algérie se prépare à élargir son réseau international avec une nouvelle liaison vers l’Europe.

Ce projet est le fruit de récentes discussions intergouvernementales et vise à rétablir une connexion aérienne vers une ville européenne, actuellement en cours d’examen.

TRANSPORT | Air Algérie ouvrira deux nouvelles lignes en Europe au départ d’Alger : – La première desservira Birmingham, en Angleterre.

– La deuxième reliera Alger à Budapest, en Hongrie, avec une escale à Vienne, en Autriche. Ces deux destinations (trois si l’on inclut… pic.twitter.com/koLlmIIS1t — Algeria Project (@Algeria3New) December 7, 2025



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des travaux du Comité intergouvernemental algéro-hongrois de coopération économique, technique et scientifique.

La réouverture de cette ligne aérienne est perçue comme un moyen de faciliter les déplacements, de stimuler les échanges économiques et de soutenir le tourisme entre les deux pays.

Alger-Budapest : quels bénéfices de cette reconnexion ?

La réouverture de la ligne Alger-Budapest est une étape clé pour renforcer les liens entre l’Algérie et la Hongrie.

Elle facilitera non seulement les déplacements, mais stimulera également les échanges économiques et touristiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Air Algérie (@airalgerieah)



Cette initiative est le fruit d’une coopération bilatérale fructueuse, qui a vu des progrès notables dans divers domaines, notamment l’agriculture et la foresterie.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution de cette coopération. La relance de cette liaison aérienne est donc un signe positif pour l’avenir des relations algéro-hongroises, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et d’échange.

Quand pourrons-nous voyager à nouveau entre Alger et Budapest ?

La liaison aérienne directe entre Alger et Budapest, suspendue depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, était prévue pour être rétablie dans le cadre de l’expansion du réseau international d’Air Algérie.

Une liaison directe avec Budapest va simplifier nos déplacements professionnels et réduire les délais de livraison pour certains partenariats. Ali, 42 ans, chef d’entreprise import-export

Le programme initial envisageait deux vols hebdomadaires avec un Boeing 737-700, suivant un itinéraire triangulaire incluant une escale à Vienne.

Cependant, bien que la reprise de cette ligne ait été initialement programmée pour fin octobre 2025, elle n’est toujours pas opérationnelle. Les réservations ne sont pas encore ouvertes, confirmant un retard dans le lancement de cette liaison tant attendue.