Air Algérie prend un nouveau cap, elle s’apprête à changer d’aéroport dans une capitale européenne majeure

Air Algérie s’apprête à transférer ses opérations de l’aéroport de Heathrow vers celui de Stansted, à Londres.

Ce changement, annoncé par le député Farès Rahmani, concerne tous les vols de la compagnie au départ et à destination de la capitale britannique et prendra effet dès le 28 mars 2026.

Transfert des opérations d’Air Algérie de Heathrow à Stansted

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, prépare un changement majeur dans l’organisation de ses vols à destination et au départ de Londres.



En effet, elle envisage de déplacer toutes ses opérations de l’aéroport de Heathrow vers celui de Stansted. Cette décision, qui aura un impact direct sur les voyageurs, a été annoncée par Farès Rahmani, député de la zone 4 de l’émigration algérienne.

Le transfert effectif est prévu pour le 28 mars 2026, affectant même les passagers ayant déjà réservé leurs billets pour Heathrow. Selon Rahmani, ce changement a été motivé par des raisons opérationnelles internes à Air Algérie.

Implications pour les passagers d’Air Algérie

Ce changement de cap pourrait perturber certains voyageurs. En effet, ceux qui ont déjà réservé des billets au départ ou à l’arrivée de Heathrow seront directement concernés par ce transfert.

Toutefois, Rahmani a précisé que les passagers réticents à l’idée de voyager depuis ou vers Stansted peuvent demander le remboursement de leurs billets.

Il reste cependant une incertitude quant à la durée de ce changement. Aucune information n’a été donnée sur le caractère temporaire ou définitif de cette décision, laissant ainsi les passagers dans l’expectative.

Appel à renforcer la présence d’Air Algérie au Royaume-Uni

Farès Rahmani a également encouragé Air Algérie à élargir son empreinte au Royaume-Uni en ouvrant de nouvelles lignes aériennes.

Manchester, une ville située dans le nord de l’Angleterre, a été citée comme une destination potentielle pour de futurs vols reliant l’Algérie au territoire britannique.

Il est à noter que Stansted, où Air Algérie envisage de transférer ses opérations, est le troisième aéroport d’Angleterre en termes de passagers.

La compagnie y opère déjà quatre vols par semaine entre Alger et Stansted, et a récemment renforcé sa flotte avec l’acquisition de son troisième Airbus A330-900 Neo.