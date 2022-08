Air Algérie : programme des vols supplémentaires – Déception sur ceux en destination de France

Une nouvelle douche froide pour la communauté algérienne en France. Pendant cette période estivale, Air Algérie a énormément du mal à répondre à la forte demande des voyageurs sur la ligne Algérie-France, et ce, malgré l’augmentation des dessertes qui a été envisagée.

Il y a quelques semaines de cela, à la fin du mois de juillet, la compagnie nationale annonçait la saturation de ses vols à destination et au départ de la France jusqu’au mois de septembre.

Les voyageurs quant à eux se démènent pour trouver un moyen de rejoindre leur destination le plus rapidement et au tarif le moins cher possible. D’autres, attendent l’augmentation des vols qui pourrait entraîner une baisse du prix exorbitant du billet.

Ce mercredi, Air Algérie a finalement annoncé l’augmentation des dessertes dans certains pays, européens y compris. Une nouvelle qui aurait pu ravir tous les voyageurs. Toutefois, c’est une douche froide de plus que viennent de prendre les résidents français.

Aucune nouvelle desserte n’a été ajoutée pour la liaison Algérie-France Une situation que déplorent de nombreux Algériens, qui réclament des vols même dans les aéroports secondaires. Ces derniers vont devoir attendre jusqu’à septembre pour espérer trouver des vols directs entre les deux pays via la compagnie nationale.

En plein remaniement, la compagnie peine encore à répondre efficacement à la demande actuelle. Cependant, il faut noter la réelle augmentation du nombre de voyageurs à destination de l’Algérie, après 2 ans de restrictions provoquées par la crise sanitaire.

Au niveau du gouvernement, quelques voix s’élèvent au sein des parlementaires, pour ouvrir certains aéroports algériens entre autres, la desserte des passagers en provenance de France et/ou au départ d’Algérie.