Air Algérie propose des tarifs attractifs pour la France, une aubaine pour les voyageurs

Air Algérie dévoile une nouvelle promotion captivante sur ses vols entre l’Algérie et la France, offrant des tarifs réduits attractifs.

Avec des prix débutant à 19 823 dinars pour Batna-Marseille, cette offre s’étend jusqu’en mars 2027, promettant des voyages économiques et flexibles pour les passagers.

Air Algérie lance une nouvelle promotion sur ses vols vers la France

Air Algérie dévoile une nouvelle offre promotionnelle sur ses vols entre l’Algérie et la France, avec des tarifs réduits au départ de plusieurs villes algériennes.

Cette initiative s’inscrit dans une série de promotions lancées par la compagnie depuis le début de l’année, visant à rendre les voyages plus accessibles.

Les billets sont proposés à partir de 19 823 dinars pour la liaison Batna-Marseille, avec d’autres réductions disponibles pour des départs de Biskra, Béjaïa et Sétif.

Depuis janvier, Air Algérie a multiplié les offres, notamment pour le Ramadan et la saison estivale. La promotion Otla, par exemple, a permis des voyages estivaux à des tarifs avantageux.

Ces initiatives témoignent de l’engagement de la compagnie à adapter ses tarifs aux besoins saisonniers de ses clients, tout en offrant des opportunités de voyage à moindre coût.

Des tarifs attractifs pour des liaisons variées

Air Algérie propose des tarifs compétitifs pour plusieurs liaisons entre l’Algérie et la France. Les billets aller-retour en classe économique commencent à 19 823 dinars pour la liaison Batna-Marseille.

Pour un départ de Biskra vers Lyon, les prix débutent à 22 184 dinars, tandis que les voyageurs de Béjaïa peuvent rejoindre Paris Charles-de-Gaulle à partir de 23 576 dinars.

La liaison Sétif-Paris Orly est également incluse dans cette promotion, avec des tarifs à partir de 28 548 dinars. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction des dates et de la disponibilité des places, offrant ainsi une flexibilité aux voyageurs.

Réservez dès maintenant pour profiter des offres exceptionnelles

Ne manquez pas l’occasion de réserver vos billets entre le 1er et le 30 septembre 2026 pour bénéficier de tarifs avantageux sur vos voyages jusqu’au 27 mars 2027.

Cette période de réservation limitée vous permet de planifier vos déplacements à l’avance tout en profitant de prix attractifs. Assurez-vous de vérifier les conditions applicables à chaque billet pour éviter toute surprise.

Gardez à l’esprit que les tarifs annoncés sont des prix « à partir de » et peuvent évoluer en fonction des dates choisies et de la disponibilité des places. Réservez tôt pour garantir les meilleures offres et planifiez votre voyage en toute sérénité.