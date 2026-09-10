Air Algérie propose des tarifs attractifs pour Montréal-Alger jusqu’en 2027, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez l’offre exceptionnelle d’Air Algérie pour des voyages entre Montréal et Alger.

Profitez de tarifs attractifs pour planifier vos séjours en Algérie, avec des vols directs et confortables à bord des Airbus A330-900neo. Une opportunité idéale pour la diaspora algérienne au Canada souhaitant retrouver ses proches.

Des tarifs imbattables pour Montréal-Alger

Air Algérie lance une offre exceptionnelle pour les vols entre Montréal et Alger, avec des billets aller-retour en classe économique à partir de 984,21 dollars canadiens.

Ce tarif attractif permet aux voyageurs de planifier leur séjour en Algérie à moindre coût. Les billets sont disponibles à la réservation jusqu’au 30 septembre 2026, pour des voyages possibles jusqu’au 27 mars 2027.

Bien que non remboursables, ils peuvent être modifiés sous certaines conditions. Cette offre est idéale pour ceux qui souhaitent visiter l’Algérie durant l’automne, l’hiver ou le début du printemps.

Pourquoi réserver maintenant ?

Les billets pour cette offre exclusive peuvent être réservés entre le 1er et le 30 septembre 2026, avec des voyages possibles jusqu’au 27 mars 2027.

Cette période inclut l’automne, les vacances d’hiver et le début du printemps, offrant ainsi une grande flexibilité pour planifier votre séjour en Algérie.

Cette promotion s’adresse particulièrement à la diaspora algérienne au Canada, facilitant les voyages pour rendre visite à la famille ou passer les vacances en Algérie. Profitez de cette opportunité pour organiser un voyage sans escale entre Montréal et Alger à un tarif avantageux.

Une opportunité à ne pas manquer

Air Algérie reste la seule compagnie à proposer des vols directs entre Montréal et Alger, une aubaine pour les voyageurs souhaitant éviter les escales.

Avec l’absence de concurrence directe, cette offre promotionnelle devient d’autant plus attrayante. Les Airbus A330-900neo, modernes et confortables, assurent cette liaison, garantissant un voyage agréable.

Il est crucial de comparer les dates et de vérifier les conditions avant de réserver, car le tarif de 984,21 CAD dépend des disponibilités. Les billets, bien que non remboursables, peuvent être modifiés moyennant des frais. Ne manquez pas cette chance de voyager à un prix compétitif.