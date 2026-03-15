Air Algérie propose des vols à tarifs réduits pour Barcelone et Alicante, une aubaine pour les voyageurs en quête d’évasion

Air Algérie dévoile une offre promotionnelle alléchante sur ses liaisons vers Barcelone et Alicante en Espagne.

Des tarifs réduits sont proposés pour des vols au départ d’Alger et Oran, avec des options variées incluant ou non les bagages.

Cette offre est valable jusqu’au 31 mars 2026, offrant ainsi une belle opportunité pour planifier vos voyages futurs.

Air Algérie propose des tarifs attractifs pour Barcelone et Alicante

La compagnie aérienne Air Algérie a mis en place une offre promotionnelle séduisante sur ses vols vers Barcelone et Alicante.



Les voyageurs peuvent profiter de billets aller-retour entre Alger et Barcelone à partir de 16’860 dinars. Cette offre concerne les départs depuis Alger et Oran.

Ces tarifs réduits sont disponibles jusqu’au 31 mars 2026, offrant ainsi aux passagers la possibilité de planifier leurs voyages à l’avance.

Que ce soit pour un court séjour ou pour des vacances prolongées, cette offre d’Air Algérie est une opportunité à ne pas manquer.

Quels sont les tarifs proposés pour ces destinations ensoleillées ?

Pour un aller simple entre Alger et Barcelone, Air Algérie propose un tarif de 10’840 dinars. Un aller-retour sans bagage est disponible à partir de 16’860 dinars, tandis qu’un billet avec bagages coûte 21’960 dinars.

Les tarifs sont légèrement plus élevés pour les vols au départ d’Oran, avec un aller simple à 13’120 dinars et un aller-retour à partir de 19’760 dinars.

En ce qui concerne Alicante, l’aller simple depuis Alger est proposé à 14’370 dinars et l’aller-retour à partir de 19’770 dinars.

Depuis Oran, les tarifs sont similaires. Ces offres concernent plusieurs classes tarifaires, avec ou sans bagage inclus.

Profitez vite de cette offre limitée dans le temps !

N’oubliez pas, ces tarifs promotionnels exceptionnels sont disponibles jusqu’au 31 mars 2026. Les périodes de voyage diffèrent en fonction des classes tarifaires proposées par Air Algérie.

Certains billets vous permettent de voyager jusqu’au 24 octobre 2026, tandis que d’autres autorisent des départs jusqu’au 13 juin 2026.

Il est donc crucial de réserver avant la fin du mois de mars pour bénéficier de ces offres alléchantes. Cependant, n’oubliez pas que ces réservations sont soumises à la disponibilité des sièges. Alors, ne tardez pas et saisissez cette opportunité dès maintenant !