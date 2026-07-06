Air Algérie rappelle les voyageurs à l’ordre pour l’été avec des règles de bagage cabine ajustées

Découvrez les dernières consignes de voyage d’Air Algérie pour 2026, essentielles pour un vol serein.

Respect des règles de bagage cabine, contenu autorisé, et recommandations pour les familles : tout est pensé pour garantir confort et sécurité. Assurez-vous d’être bien préparé avant votre prochain embarquement.

Respectez les règles de bagage cabine

Air Algérie insiste sur l’importance de respecter les normes de poids et de dimensions pour les bagages à main.



Chaque passager doit s’assurer que son bagage cabine est conforme aux limites établies pour éviter tout désagrément.

Des gabarits sont disponibles dans les aéroports pour vérifier la conformité des bagages avant l’embarquement.

Le respect de ces règles est crucial pour garantir un accès fluide à l’embarquement et assurer le bon déroulement du vol.

En suivant ces consignes, les voyageurs contribuent à une expérience de voyage plus agréable et sans complications.

Objets autorisés dans le bagage cabine

Air Algérie permet aux passagers d’emporter des effets personnels essentiels tels que téléphone portable, ordinateur portable, documents de voyage et médicaments dans leur bagage cabine.

Les liquides sont autorisés, mais doivent être transportés en quantités limitées, conformément aux règles de sûreté aérienne.

Il est strictement interdit de transporter des matières dangereuses ou inflammables dans le bagage cabine.

Ces restrictions s’appliquent à tous les passagers, quelle que soit leur destination. Respecter ces consignes est essentiel pour garantir la sécurité de tous à bord et se conformer aux normes internationales.

Préparez-vous pour un embarquement sans stress

Avant de voyager avec Air Algérie, assurez-vous d’avoir votre carte d’embarquement et votre passeport à portée de main.

Présentez-vous à l’heure à la porte d’embarquement et respectez les contrôles de sûreté pour un embarquement fluide. N’oubliez pas de passer vos appareils électroniques en mode avion avant le décollage.

Pour les familles, prévoyez des activités pour occuper les enfants durant le vol. Nourrir les nourrissons lors du décollage et de l’atterrissage peut aider à réduire l’inconfort lié aux variations de pression. Ces précautions garantissent un voyage serein pour tous.