Air Algérie réagit : nouvelles dispositions pour les voyageurs face aux vols retardés ou annulés

Face à une augmentation significative des vols retardés ou annulés, Air Algérie a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’expérience de ses voyageurs. La compagnie aérienne algérienne a récemment annoncé de nouvelles dispositions visant à minimiser les désagréments causés par ces imprévus.

Cet article vous présentera en détail ces nouvelles directives et comment elles peuvent affecter votre prochain voyage avec Air Algérie. Restez connecté pour découvrir comment la compagnie aérienne s’adapte aux défis actuels du secteur du transport aérien.

Amélioration de la prise en charge des passagers par Air Algérie en cas de perturbations de vol

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a décidé de renforcer son dispositif d’accompagnement des voyageurs face aux éventuelles perturbations de vol. Cette initiative, supervisée par le président-directeur général Hamza Benhamouda, vise à améliorer la qualité du service offert sur l’ensemble du réseau aérien.

Les directives mises en place garantissent une prise en charge complète des passagers en cas d’annulation ou de report significatif de leur vol. Les voyageurs sont informés en temps réel des changements d’horaires et des options de réacheminement. De plus, si un vol est reprogrammé après plusieurs heures d’attente, la compagnie assure l’hébergement hôtelier des passagers concernés.

Expansion du réseau de transport intérieur par Air Algérie

Dans le but d’optimiser la mobilité des citoyens et d’alléger la pression sur les vols existants, Air Algérie s’engage dans une expansion significative de son réseau de transport intérieur. Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour l’introduction de nouvelles liaisons et l’amélioration de la connectivité entre les aéroports nationaux.

À partir du 26 octobre 2025, la compagnie prévoit d’ajouter 84 vols hebdomadaires supplémentaires à son réseau domestique, offrant environ 11 500 sièges supplémentaires. De plus, certaines destinations bénéficieront de 19 nouveaux vols, augmentant la capacité de 3 664 sièges par semaine. Ces efforts visent à faciliter les déplacements et à désenclaver certaines régions.

Modernisation de la flotte d’Air Algérie et réévaluation de la programmation des vols

La fin de l’année 2025 marquera une étape importante pour Air Algérie avec l’arrivée des premières nouvelles unités aériennes. Cette modernisation de la flotte permettra à la compagnie de revoir en profondeur sa programmation de vols.

L’objectif est d’accroître l’efficacité et la capacité de réponse face à la demande, qu’elle soit internationale ou domestique. Cette évolution majeure s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à améliorer la ponctualité et la fiabilité des services offerts par la compagnie aérienne nationale.