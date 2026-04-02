Air Algérie redécolle enfin avec la réouverture d’une ligne très attendue depuis 2020

Air Algérie renoue avec Budapest via Vienne, une liaison suspendue depuis 2020 en raison de la pandémie. Avec deux vols hebdomadaires depuis Alger, cette reprise offre de nouvelles perspectives pour les voyageurs individuels, les déplacements professionnels et le transport de marchandises. L’inauguration du vol a souligné l’importance de cette liaison pour les relations algéro-hongroises.

Air Algérie renoue avec Budapest : une reprise très attendue !

Après une interruption due à la crise sanitaire, Air Algérie a relancé sa liaison entre Alger et Budapest via Vienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Youssafir_ (@youssafir_)



Le premier vol a décollé le 1er avril depuis l’aéroport international Houari Boumediene, marquant ainsi la reprise des vols réguliers entre ces deux villes.

La compagnie propose désormais deux rotations hebdomadaires, offrant plus de flexibilité aux voyageurs. Cette reprise s’inscrit dans une logique de rétablissement progressif du trafic, adaptée à la demande actuelle.

Quels sont les avantages de cette nouvelle programmation de vols ?

Les vols entre Alger et Budapest sont désormais programmés chaque mercredi à 10h30 et chaque samedi à 11h50, avec des retours prévus les samedis à 16h35 et les mercredis à 17h10.

Cette organisation permet une liaison continue entre les trois villes, y compris une escale à Vienne qui offre aux passagers l’opportunité d’accéder à d’autres connexions en Europe centrale.

Lors du vol inaugural, Gabor Levente Szarka, ambassadeur de Hongrie en Algérie, a souligné l’importance stratégique de cette liaison pour les relations algéro-hongroises, facilitant la mobilité des chefs d’entreprises et accélérant l’échange de marchandises.

Vers un renforcement des liens touristiques et économiques entre l’Algérie et la Hongrie ?

Des pourparlers sont en cours entre les agences de voyage algériennes et hongroises pour faciliter l’organisation de séjours entre les deux pays.

Cette reprise de liaison aérienne concerne aussi bien les voyageurs individuels que les déplacements professionnels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’échanges.

Le transport de marchandises est également envisagé, renforçant ainsi les liens économiques. Air Algérie continue de réactiver son réseau international, ajustant progressivement son offre en fonction du contexte du transport aérien, marquant une étape importante dans la reprise post-pandémique.