Air Algérie redonne des ailes à la liaison Alger-Budapest, avec une escale inédite à Vienne

Interrompue depuis le début de la pandémie en 2020, la ligne aérienne d’Air Algérie reliant Alger à Budapest via Vienne reprend du service.

Un jalon essentiel dans les relations algéro-hongroises, cette liaison facilitera la mobilité des chefs d’entreprises et accélérera l’échange de marchandises, tout en ouvrant de nouvelles voies à l’investissement.

Renaissance de la liaison aérienne Alger-Budapest : un nouveau départ pour Air Algérie

La compagnie nationale Air Algérie a redonné vie à sa ligne aérienne reliant Alger à Budapest via Vienne, suspendue depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Le vol inaugural, marquant le renouveau de cette liaison, a décollé mercredi dernier de l’aéroport international d’Alger.



Cette relance s’accompagne d’une fréquence de deux vols par semaine, les mercredis à 10h30 et les samedis à 11h50, avec des retours prévus les samedis à 16h35 et les mercredis à 17h10. Ces vols relieront l’aéroport d’Alger à l’aéroport international Franz Liszt de Budapest.

Quels impacts pour les relations algéro-hongroises ?

Selon l’ambassadeur de Hongrie en Algérie, Gabor Levente Szarka, cette liaison aérienne renouvelée est un « jalon essentiel » dans les relations entre les deux pays.

Il souligne que ce vol est un signe de confiance qui facilite la mobilité des chefs d’entreprises et accélère l’échange de marchandises.



De plus, il ouvre de nouvelles voies à l’investissement, donnant un nouvel élan à « l’amitié historique » entre l’Algérie et la Hongrie.

Des discussions sont également en cours pour promouvoir le tourisme entre les deux nations, ajoutant une dimension stratégique à cette liaison.

Promotion du tourisme entre l’Algérie et la Hongrie

Des pourparlers sont actuellement en cours entre les agences de voyage algériennes et hongroises.

L’objectif est de stimuler le tourisme entre les deux pays, une initiative qui pourrait profiter grandement aux deux nations.

Cette liaison aérienne renouvelée pourrait jouer un rôle clé dans cette démarche, en facilitant les déplacements des touristes et en ouvrant de nouvelles opportunités pour le secteur touristique des deux pays.