Air Algérie redonne des ailes à sa ligne long-courrier avec trois vols hebdomadaires

Air Algérie renforce sa présence sur le continent africain avec la relance officielle de sa ligne long-courrier Alger-Johannesburg.

Cette reprise, qui s’inscrit dans une politique d’élargissement du réseau africain de la compagnie, répond à une demande croissante pour les déplacements professionnels, institutionnels et touristiques.

Une offre tarifaire spéciale est proposée, renforçant ainsi la connectivité entre les pays africains.

Air Algérie relance sa ligne long-courrier Alger-Johannesburg

La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, a annoncé la reprise officielle de ses vols directs entre Alger et Johannesburg.

Cette importante liaison long-courrier, assurée à raison de trois rotations hebdomadaires, marque le retour des échanges directs entre l’Algérie et l’Afrique du Sud après une interruption.

Cette reprise s’inscrit dans une stratégie d’expansion du réseau africain d’Air Algérie, visant à renforcer la connectivité entre les pays africains.

En parallèle, une offre tarifaire spéciale est proposée sur cette ligne, avec des options de transit via l’aéroport d’Alger, facilitant ainsi les liaisons entre l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

Une réponse à une demande croissante pour les déplacements professionnels, institutionnels et touristiques

La desserte Alger-Johannesburg répond à une demande croissante pour les déplacements professionnels, institutionnels et touristiques.

Cette relance est le fruit de la politique d’élargissement du réseau africain d’Air Algérie, qui vise à renforcer les liens entre les pays du continent.

ALGIERS HUB INTERNATIONAL | Air Algérie annonce les tarifs pour les vols à destination de Guangzhou, avec une escale à l’aéroport international d’Alger. Ces trajets relient l’Afrique à l’Asie, avec une escale à Alger. https://t.co/9Wjs30GQLd pic.twitter.com/nFanga1bag — Algeria Project (@Algeria3New) February 1, 2026



En plus de soutenir les échanges commerciaux, culturels et institutionnels, cette initiative facilite également les correspondances via Alger.

Cela permet de connecter efficacement l’Afrique avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, contribuant ainsi à l’intégration économique et culturelle du continent africain.

Détails de l’offre tarifaire pour la ligne Alger-Johannesburg

L’offre tarifaire spécifique pour la ligne Alger-Johannesburg est valable jusqu’au 28 février 2026, pour des voyages programmés jusqu’au 24 octobre 2026.

Le prix du billet aller simple Alger-Johannesburg et Johannesburg-Alger est inclus dans cette offre.

De plus, chaque passager bénéficie d’une franchise bagages de 10 kg en cabine et deux bagages en soute de 23 kg chacun.

Cette offre tarifaire est également appliquée à plusieurs liaisons au départ de villes européennes, avec une escale à l’aéroport d’Alger.

Ces correspondances via Alger renforcent le rôle de l’aéroport d’Alger comme point de transit pour les passagers reliant l’Europe et l’Afrique australe.