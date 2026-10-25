Air Algérie réduit les miles pour l’Afrique, une aubaine pour les voyageurs fréquents

Découvrez l’offre exclusive Promo Africa d’Air Algérie Plus, une opportunité unique pour explorer le continent africain à moindre coût.

Profitez de réductions exceptionnelles sur vos billets prime en classe Économique et Affaires vers des destinations captivantes. Réservez dès maintenant et préparez-vous à voyager entre novembre et décembre 2026.

Réduction de miles : une opportunité à saisir

L’offre Promo Africa d’Air Algérie Plus propose une réduction significative sur les miles nécessaires pour réserver des billets prime vers certaines destinations africaines.

Les membres du programme de fidélité peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 40 % en classe Économique et 50 % en classe Affaires. Cette offre est une aubaine pour les voyageurs fréquents souhaitant optimiser l’utilisation de leurs miles.

Pour profiter de cette réduction, il est essentiel d’être membre du programme Air Algérie Plus. Les adhérents doivent vérifier la disponibilité des vols et les conditions spécifiques sur leur compte avant de réserver.

Destinations africaines éligibles à l’offre

Promo Africa s’applique à une sélection de vols directs reliant Alger à plusieurs villes africaines. Parmi les destinations concernées figurent Abidjan, Abuja, Bamako, Conakry, Dakar, Douala, Lagos, N’Djamena, Niamey, Nouakchott et Ouagadougou.

L’offre inclut également Addis-Abeba, Brazzaville, Libreville, Johannesburg et Luanda. Il est crucial de vérifier l’éligibilité des liaisons et des dates avant de transférer vos miles.

La promotion ne s’applique pas automatiquement à tous les vols, et les disponibilités peuvent varier. Assurez-vous que votre itinéraire et votre classe de voyage sont éligibles pour bénéficier de cette offre.

Conditions de réservation et disponibilité limitée

Les billets prime de l’offre Promo Africa sont destinés à des voyages entre le 1er novembre et le 15 décembre 2026.

Les réservations, ouvertes depuis le 20 octobre, sont soumises à la disponibilité des sièges sur les vols éligibles. Il est donc crucial de réserver rapidement pour garantir sa place.

Avant de confirmer votre réservation, notez que les billets prime sont non modifiables et non remboursables.

Consultez votre compte Air Algérie Plus pour connaître le nombre exact de miles requis et les conditions applicables. Assurez-vous de bien valider vos dates et itinéraire avant l’échange de miles.