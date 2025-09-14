Air Algérie relance l’itinéraire direct Oran-Barcelone : une aubaine pour les voyageurs en 2025

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre l’Algérie et l’Espagne ! Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, annonce le retour de son itinéraire direct Oran-Barcelone. Cette liaison, très attendue, promet de faciliter grandement les déplacements entre ces deux villes méditerranéennes. Quels sont les avantages de cette reprise ?

Comment cela va-t-il impacter les voyageurs ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller avec nous vers de nouveaux horizons.

Relance de la liaison aérienne Oran-Barcelone par Air Algérie

Le vendredi 12 septembre 2025, Air Algérie a annoncé le retour de sa ligne directe reliant Oran à Barcelone, suspendue depuis plusieurs années. La compagnie aérienne a utilisé une vidéo promotionnelle pour mettre en avant les attraits touristiques de Barcelone et marquer cette reprise.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un rétablissement progressif des liaisons entre l’Algérie et l’Espagne.

Bien que la fréquence des vols et leur durée n’aient pas été précisées, cette relance témoigne de la volonté d’Air Algérie de pérenniser cette connexion.

Renforcement des liaisons aériennes avec l’Espagne : une stratégie clé pour Air Algérie

La reprise de la ligne Oran-Barcelone s’inscrit dans une démarche stratégique d’Air Algérie visant à consolider ses relations avec l’Espagne. Le marché espagnol revêt une importance particulière pour la compagnie, notamment en raison de la présence significative de la diaspora algérienne et du potentiel touristique entre les deux nations.

TRANSPORT | Air Algérie announces daily direct flights between Oran and Barcelona, whereas previously they were only operated a few days per week. The airline also aims to increase the number of direct flights between Oran & other destinations worldwide. pic.twitter.com/C1pO4bHtVF — Algeria Project (@Algeria3New) September 13, 2025

Outre Barcelone, d’autres destinations espagnoles sont également concernées par cette dynamique. En effet, Air Algérie a récemment réactivé sa liaison vers Valence, contribuant ainsi à élargir son offre de vols internationaux, particulièrement vers l’Espagne.

Expansion du réseau international d’Air Algérie : une connectivité accrue avec l’Europe

Dans le cadre de son expansion, Air Algérie poursuit l’élargissement de son réseau international, avec un accent particulier sur l’Europe. L’objectif est d’améliorer la connectivité de l’Algérie avec des destinations prisées par les voyageurs internationaux.

Cependant, la compagnie aérienne n’a pas fourni de détails supplémentaires concernant les horaires ou les tarifs de ces nouvelles liaisons. Les passagers intéressés sont donc invités à consulter le site officiel d’Air Algérie pour obtenir des informations plus précises.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Air Algérie de répondre aux besoins croissants de ses clients et de renforcer sa position sur le marché international.