Air Algérie relance ses vols vers la Libye après une décennie d’absence, un retour attendu par beaucoup

Air Algérie renoue avec Tripoli après une décennie d’interruption, marquant une étape clé dans l’expansion de son réseau.

Avec deux vols hebdomadaires, cette reprise s’accompagne de nouvelles opportunités pour les voyageurs et renforce les liens entre l’Algérie et la Libye. Découvrez les détails de cette relance stratégique.

Air Algérie reprend son envol vers Tripoli

Après une interruption de plus de dix ans due à l’instabilité sécuritaire en Libye, Air Algérie a relancé sa liaison directe entre Alger et Tripoli le 28 octobre 2026.

Ce rétablissement marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Libye, tout en s’inscrivant dans la stratégie d’Air Algérie d’élargir son réseau en Afrique du Nord.

La reprise de cette ligne s’accompagne d’un programme de vols réguliers, avec deux rotations hebdomadaires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte d’amélioration du secteur aérien libyen et d’une coopération aéroportuaire renforcée, illustrant l’engagement d’Air Algérie à développer sa présence régionale.

Un vol inaugural symbolique

Le vol inaugural AH 4006 d’Air Algérie a décollé de l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger à 9 h pour atterrir à l’aéroport international de Mitiga à Tripoli vers midi.

Cet événement a été accueilli avec enthousiasme, symbolisant le renouveau des échanges entre les deux pays. Les passagers ont été chaleureusement reçus, marquant un moment de fierté pour la compagnie aérienne.

Ce vol inaugural revêt une importance symbolique, illustrant la volonté d’Air Algérie de renforcer ses liens avec la Libye. Il témoigne également de l’engagement de la compagnie à offrir de nouvelles opportunités de voyage à ses passagers, tout en contribuant au développement économique régional.

Levée des restrictions et nouvelles opportunités

La levée des restrictions aériennes en Libye, annoncée le 23 octobre 2026, a transformé le paysage du secteur aérien libyen.

Avec une augmentation significative des autorisations de transit aérien, passant de 2 000 à 61 968 par mois, cette décision a ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour les compagnies aériennes internationales.

Air Algérie a ainsi pu reprendre ses vols vers Tripoli, facilitée par un accord d’assistance au sol signé le 19 octobre 2026 avec Libyan Ground Handling Services. Cet accord assure un soutien logistique essentiel, permettant à la compagnie de renforcer ses opérations en Libye et d’améliorer l’expérience de ses passagers.