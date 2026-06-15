Air Algérie relie Alger à Manchester et ouvre de nouvelles perspectives pour les voyageurs

Air Algérie élargit son réseau international avec de nouvelles liaisons stratégiques. L’ajout de destinations telles que Manchester, Libreville et la reprise de la ligne Alger-Valence témoignent d’une volonté d’expansion.

Ces initiatives répondent aux besoins croissants des voyageurs et renforcent la présence de la compagnie sur la scène mondiale.

Nouvelle liaison vers le Royaume-Uni : un pas de plus pour Air Algérie

Le 14 juin 2026 marque l’inauguration de la nouvelle ligne aérienne entre Alger et Manchester par Air Algérie, renforçant ainsi sa présence sur le marché britannique.

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Cette liaison, opérée deux fois par semaine durant la saison estivale, du 14 juin au 8 septembre, répond à la demande croissante de la diaspora algérienne dans le nord de l’Angleterre.

En offrant des vols directs vers Manchester, Air Algérie élargit les possibilités de voyage vers le Royaume-Uni. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de développement international, visant à diversifier les destinations et à mieux desservir ses clients.

Expansion stratégique vers de nouvelles destinations

L’ajout de destinations comme Libreville et la reprise de la ligne Alger-Valence illustrent la volonté d’Air Algérie de diversifier son réseau.

En s’ouvrant à l’Afrique centrale et en renforçant ses liaisons avec l’Europe, la compagnie répond à une demande variée et attire une clientèle internationale.

Des destinations récentes telles que Budapest, Kuala Lumpur, et Guangzhou témoignent de l’ambition d’Air Algérie de s’imposer sur le marché mondial.

Cette diversification permet non seulement de capter de nouveaux segments de voyageurs, mais aussi de renforcer sa compétitivité face aux autres compagnies aériennes.

Libreville et Valence : nouvelles opportunités de voyage

Air Algérie enrichit son réseau avec la nouvelle liaison Alger-Libreville, opérée deux fois par semaine avec des Boeing 737-800, selon Aeroroutes.



Cette ouverture vers le Gabon marque une étape importante dans l’expansion vers l’Afrique centrale, offrant aux voyageurs une connexion directe et pratique.

Parallèlement, la reprise de la ligne Alger-Valence, également avec deux vols hebdomadaires, renforce les liens avec l’Espagne.

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Air Algérie communique ces développements via sa page Facebook officielle et encourage les réservations sur son site internet et application mobile, facilitant ainsi l’accès à ces nouvelles destinations.