Air Algérie relie enfin Alger à une capitale européenne, une bouffée d’air pour les voyageurs

Découvrez la nouvelle liaison directe d’Air Algérie entre Alger et Berlin, inaugurée en septembre 2026.

Cette connexion hebdomadaire renforce les échanges avec l’Allemagne et simplifie les déplacements pour la communauté algérienne et les voyageurs professionnels. Explorez les avantages de cette nouvelle route aérienne stratégique.

Une nouvelle ère pour Air Algérie : la liaison Alger-Berlin

Le 14 septembre 2026, Air Algérie a inauguré sa nouvelle liaison directe entre Alger et Berlin, marquant une étape clé dans l’expansion de son réseau international.

Ce vol hebdomadaire relie désormais directement l’aéroport international d’Alger à la capitale allemande, offrant une alternative sans escale aux voyageurs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges entre l’Algérie et l’Allemagne, notamment après la visite officielle du président algérien en Allemagne.



Avec cette nouvelle route, Air Algérie élargit son offre vers l’Allemagne, qui comprenait déjà quatre vols hebdomadaires vers Francfort. Berlin devient ainsi la deuxième ville allemande desservie directement, répondant aux besoins croissants de mobilité pour les voyageurs professionnels, familiaux et administratifs. Cette ouverture témoigne de l’engagement d’Air Algérie à adapter son réseau aux demandes de transport aérien entre l’Algérie et les principales destinations européennes.

Pourquoi choisir cette nouvelle liaison ?

La nouvelle liaison directe entre Alger et Berlin offre de nombreux avantages pour les voyageurs. Avec un vol hebdomadaire, elle permet d’éviter les escales souvent nécessaires pour rejoindre le nord-est de l’Allemagne, simplifiant ainsi les déplacements.



Cette connexion directe est particulièrement bénéfique pour les membres de la communauté algérienne en Allemagne, ainsi que pour ceux se rendant à Berlin pour des raisons familiales, professionnelles ou administratives.

En ajoutant Berlin à son réseau, Air Algérie renforce sa présence en Allemagne, offrant désormais cinq fréquences hebdomadaires entre les deux pays. Cette expansion répond à une demande croissante de mobilité et facilite les échanges entre l’Algérie et l’Allemagne, tout en offrant une alternative pratique et efficace pour les voyageurs.

Consulter les horaires et réserver facilement

Pour planifier votre voyage entre Alger et Berlin, Air Algérie met à disposition ses plateformes officielles pour consulter les horaires des vols et vérifier les disponibilités.

♦️صور وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار برلين بألمانيا https://t.co/iJ91XP5yix pic.twitter.com/aKytwQ0aEg — Algeria Project (@Algeria3New) September 14, 2026



Ces outils permettent aux voyageurs de choisir les dates qui conviennent le mieux à leurs besoins, tout en tenant compte des variations tarifaires selon la période de réservation et les places disponibles.

Les conditions de réservation sont clairement détaillées, offrant une transparence totale aux passagers. Cette accessibilité facilite la préparation des déplacements, rendant la nouvelle liaison Alger-Berlin encore plus attrayante pour les voyageurs réguliers et occasionnels.